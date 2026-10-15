Hà Nội ký hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị, hoàn thành trước 31/12/2030

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Về phía Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội có Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Mạc Đình Minh. Về phía đại biểu Tập đoàn và Liên danh Vinhomes - SGC có Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinhomes Phạm Thiếu Hoa; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Liên danh.

Lễ ký kết hợp đồng chìa khoá trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes – SGC. Ảnh: Viết Thành

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thay mặt lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Liên danh nhà thầu và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, đàm phán để tiến tới ký kết hợp đồng ngày hôm nay.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Với tổng chiều dài khoảng 253,5 km trên địa bàn Thành phố, đây là dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

Khi hoàn thành 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, Thành phố đã lựa chọn phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey). Theo đó nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đồng bộ các công việc từ thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử và bàn giao công trình.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, phương thức này tạo điều kiện để nhà thầu chủ động tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực, điều phối các công việc song song nhằm rút ngắn thời gian triển khai; đồng thời đòi hỏi trách nhiệm rất cao của nhà thầu đối với chất lượng, tiến độ, chi phí và tính đồng bộ của toàn bộ Dự án.

Thành phố đánh giá cao năng lực tổ chức, quản trị và triển khai các dự án đầu tư, xây dựng quy mô lớn của Tập đoàn Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Việc tham gia các dự án đường sắt như Hà Nội - Quảng Ninh, Bến Thành - Cần Giờ cho thấy sự quan tâm, chuẩn bị và định hướng đầu tư lâu dài của Tập đoàn đối với lĩnh vực hạ tầng đường sắt.

“Thành phố ghi nhận quyết tâm của Liên danh trong việc tập trung nguồn lực thực hiện Dự án, hoàn thành trong năm 2030, đồng thời kiểm soát suất đầu tư theo định hướng không vượt quá 120 triệu USD/km”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Đại Thắng, việc Thành phố lựa chọn Liên danh Vinhomes - SGC thể hiện sự tin tưởng vào năng lực tổ chức, huy động nguồn lực và thực hiện các cam kết của nhà thầu. Tuy nhiên, quy mô và tính chất phức tạp của dự án đòi hỏi Liên danh phải có kế hoạch triển khai cụ thể, huy động được các đối tác quốc tế có kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị và xây dựng đường sắt đô thị ngầm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Liên danh nhà thầu và các sở, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về lựa chọn công nghệ và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống. Cụ thể, Liên danh cần lựa chọn công nghệ hiện đại, đã được kiểm chứng trong thực tiễn, bảo đảm an toàn, độ tin cậy cao, hiệu quả khai thác và phù hợp với điều kiện của Hà Nội.

Đặc biệt, phải bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối và vận hành liên thông giữa 5 tuyến đường sắt cũng như với mạng lưới đường sắt đô thị của Thành phố trong tương lai. Các hệ thống đoàn tàu, thông tin tín hiệu, điều khiển, cấp điện, quản lý vận hành và bảo trì cần được nghiên cứu, lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Viết Thành

Thứ hai, về chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực trong nước. Đây là nội dung Thành phố đặc biệt quan tâm. Vì thế, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị Liên danh làm việc với các đối tác công nghệ để xây dựng chương trình chuyển giao công nghệ cụ thể, ngay từ giai đoạn thiết kế và lựa chọn thiết bị.

Việc chuyển giao phải gắn với đào tạo nhân lực, tiếp nhận quy trình kỹ thuật, phần mềm, tài liệu và năng lực vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị. Đồng thời, cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong nước tham gia vào các công việc phù hợp.

Thành phố mong muốn sau khi hoàn thành dự án không chỉ có các tuyến đường sắt đưa vào khai thác mà còn hình thành được đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và năng lực kỹ thuật trong nước để từng bước chủ động trong quản lý, vận hành và phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Thứ ba, về chất lượng, an toàn và kiểm soát chi phí. Trong đó, Liên danh phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thống nhất, kiểm soát chặt chẽ từ thiết kế, lựa chọn vật tư, thiết bị đến thi công, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu.

Đối với các công trình ngầm, đặc biệt là thi công bằng máy khoan hầm TBM, phải có giải pháp kỹ thuật và phương án kiểm soát rủi ro phù hợp, bảo đảm an toàn cho công trình, hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và đời sống của người dân.

Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, tuân thủ các cam kết và điều kiện hợp đồng. Việc lựa chọn công nghệ, thiết bị cần tính toán đầy đủ cả chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành, bảo trì trong suốt vòng đời công trình.

Thứ tư, về tiến độ triển khai. Mục tiêu hoàn thành 5 tuyến trong năm 2030 đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức thực hiện. Ngay sau lễ ký kết, Liên danh cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai tổng thể và chi tiết cho từng tuyến, từng hạng mục, xác định rõ các mốc tiến độ, đường găng và nhu cầu nguồn lực.

Đồng thời, đặc biệt chú trọng việc huy động sớm máy móc, thiết bị, nhân lực, các nhà thầu và đối tác chuyên ngành; tổ chức triển khai song song những công việc đủ điều kiện, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa thiết kế, mua sắm và thi công. Trong đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý hoặc báo cáo thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ năm, về trách nhiệm của chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư, đặc biệt trong công tác quản lý hợp đồng, kiểm soát chất lượng, tiến độ, chi phí và sử dụng vốn tạm ứng, thanh toán.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp, tập trung giải quyết các công việc liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo; không để kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc ký kết hợp đồng hôm nay là cơ sở quan trọng để các bên triển khai những công việc tiếp theo. Với quy mô, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của dự án, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu sớm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành kế hoạch thực hiện, phân công rõ trách nhiệm và thiết lập cơ chế phối hợp, kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

UBND thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai theo đúng quy định.

Ông Thắng bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong Liên danh, sự tham gia của các đối tác công nghệ, nhà thầu chuyên ngành và sự phối hợp của các cơ quan Thành phố, dự án sẽ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và mục tiêu tiến độ đã đề ra.

Quyết tâm vận hành trước ngày 31/12/2030

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinhomes cho biết, Liên danh vinh dự được tham gia thi công tuyến đường sắt đô thị Metro với tổng chiều dài 253,5km. Đây là dự án quy mô lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, chất lượng cao, đồng thời đòi hỏi nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm cả công nghệ và thiết bị cho Thành phố. Việc tham gia triển khai dự án thể hiện cam kết và nỗ lực cống hiến của Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đối với sự phát triển chung của Thủ đô.

Ông Phạm Thiếu Hoa mong muốn Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành và chính quyền cơ sở đồng hành, hỗ trợ nhà thầu trong công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công, đặc biệt liên quan đến hạ tầng kỹ thuật nổi, ngầm và khảo sát địa chất.

Đại diện Liên danh cam kết nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ Thành phố giao và các điều khoản hợp đồng, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ, phấn đấu đưa dự án vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinhomes Phạm Thiếu Hoa phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Viết Thành

Hiện tại, Vinhomes - SGC đã chủ động đặt một hệ thống thiết bị máy móc thi công chuyên biệt khổng lồ và hiện đại nhất thế giới với số lượng kỷ lục, lên đến hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine); trên 50 dây chuyền các thiết bị đào tường vây và huy động thêm hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan, đáp ứng yêu cầu thi công đồng loạt trên nhiều công trường. TBM thuộc nhóm thiết bị thi công hầm tân tiến nhất thế giới, có khả năng vừa đào, vừa vận chuyển đất đá, vừa lắp đặt vỏ hầm với độ chính xác cao, hạn chế ảnh hưởng đến công trình phía trên.

Song song với công tác chuẩn bị thiết bị, Liên danh Vinhomes - SGC đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, châu Á… để xây dựng thiết kế chi tiết; ký kết hợp đồng với Alstom - Tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới - để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro.

Hợp đồng được ký kết giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC theo hình thức chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey), áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC, có điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Với phương thức tổng thầu EPC/Turnkey, các công việc từ khảo sát, thiết kế, mua sắm, thi công đến tích hợp hệ thống, thử nghiệm và nghiệm thu được tổ chức theo một khuôn khổ triển khai thống nhất, hướng tới tăng cường khả năng phối hợp giữa các hạng mục xây dựng và hệ thống kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án. 5 tuyến đường sắt đô thị được triển khai gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài khoảng 253,5 km cùng hệ thống depot phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đoàn tàu.

Tuyến số 1: Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị Thư Lâm - Sân bay Nội Bài. Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An. Tuyến số 10: Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh. Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm.

Các tuyến đường sắt đô thị được định hướng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối khu vực trung tâm với các đô thị, khu vực phát triển mới, sân bay, đầu mối giao thông và các khu vực trọng điểm của Hà Nội. Khi đi vào khai thác, mạng lưới sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách, giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), sử dụng hiệu quả quỹ đất và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Về công nghệ, 5 tuyến được định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng cho khả năng kết nối, liên thông và vận hành thống nhất trên toàn mạng lưới. Các thông số kỹ thuật dự kiến gồm khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm và công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC). Đặc biệt, việc hướng tới cấp độ tự động hóa GoA4 cho phép tàu vận hành tự động không người lái theo thiết kế và quy trình an toàn được phê duyệt.

Song song với việc đầu tư công nghệ vận hành, dự án chú trọng chuyển đổi số trong toàn bộ vòng đời công trình thông qua việc ứng dụng thiết kế FEED, mô hình thông tin công trình BIM, hệ thống thông tin địa lý GIS và môi trường dữ liệu chung PCDE. Các giải pháp này hỗ trợ đồng bộ hóa thiết kế, quản lý khối lượng, kiểm soát thay đổi và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, bảo trì. Định hướng xây dựng Trung tâm Điều hành mạng lưới (NOCC) đa tuyến, đa công nghệ cũng sẽ tạo nền tảng cho công tác giám sát, điều phối và quản lý tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác toàn hệ thống Metro Hà Nội.