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Hà Nội ra mắt Kênh TikTok OCOP, kết nối sản phẩm Thủ đô với thị trường số

Thứ Ba, 11:46, 06/10/2026
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VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, TikTok Shop và các đơn vị liên quan kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt Kênh TikTok “OCOP HA NOI”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên môi trường số.

Sáng 6/10, tại trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP HA NOI”.

Kênh TikTok “OCOP HA NOI” được xây dựng như một kênh nội dung số, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các nhà bán hàng của Hà Nội thông qua video ngắn, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm thực tế, livestream và sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung.

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Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt Kênh TikTok “OCOP HA NOI”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên môi trường số.

Từ kênh này, người tiêu dùng được kết nối tới sản phẩm tại gian hàng của từng nhà bán hàng đủ điều kiện. Kênh TikTok “OCOP HA NOI” không phải là gian hàng bán hàng của cơ quan nhà nước. Sở Công Thương không trực tiếp nhận đơn hàng, nhận tiền hay thực hiện nghĩa vụ của người bán.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP tự đứng tên, vận hành gian hàng và chịu trách nhiệm về hàng hóa, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận, chăm sóc khách hàng cùng các nghĩa vụ liên quan.

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Theo Ban tổ chức, chương trình tập trung vào việc nâng cao năng lực kinh doanh số cho các chủ thể, thay vì chỉ đưa sản phẩm lên nền tảng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hướng dẫn về điều kiện tham gia, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, mở và vận hành gian hàng, xây dựng nội dung video, livestream, tiếp thị liên kết và kết nối với các nhà sáng tạo nội dung.

Mục tiêu là giúp người bán từng bước hình thành năng lực kinh doanh trên môi trường số để có thể tự vận hành và duy trì lâu dài.

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Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho rằng, chương trình hướng tới việc tạo thêm cơ hội để những sản phẩm được làm bằng tâm huyết tiếp cận người tiêu dùng, qua đó góp phần duy trì sinh kế và nghề truyền thống.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, việc đưa sản phẩm lên môi trường số cần đi cùng nâng cao năng lực cho người bán, từ sử dụng video, livestream đến các công cụ số phù hợp.

“Công nghệ giúp khách hàng tìm đến; chất lượng khiến khách hàng quay lại”, ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, đồng thời cho rằng câu chuyện sản phẩm phải bắt đầu từ chất lượng, thông tin trung thực và việc thực hiện đúng cam kết với người mua.

Ánh Phương/VOV.VN
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