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Phát hiện gần 1.800 lít rượu gắn mác “đặc sản” bán trên TikTok Shop

Thứ Năm, 18:03, 24/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc, được đóng trong can và chai nhựa, dán nhãn nhiều loại “đặc sản” để quảng cáo, bán trên TikTok Shop.

Ngày 23/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Duy Hà phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) và Đội Quản lý thị trường số 12 kiểm tra một điểm kinh doanh tại Khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở này do Vũ Thị Xuân Trà (SN 2001) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 67 can nhựa chứa khoảng 1.340 lít rượu. Ngoài số rượu trên, cơ sở còn lưu giữ 453 chai nhựa loại 1 lít. Tổng số rượu được phát hiện tại cơ sở lên tới gần 1.800 lít. Bên ngoài các chai được dán nhãn nhiều loại rượu được quảng cáo là đặc sản như rượu cốm, rượu ngô tím, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào...

phat hien gan 1.800 lit ruou gan mac dac san ban tren tiktok shop hinh anh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa điểm kinh doanh của Vũ Thị Xuân Trà

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số rượu trên.

Theo lời khai ban đầu, Vũ Thị Xuân Trà mua gom rượu không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Sau đó, người này thực hiện quảng cáo, livestream để bán hàng trên TikTok Shop thông qua tài khoản “Ruou Cốm Tây Bắc”. Số rượu được đóng trong các can nhựa và chai nhựa, bên ngoài gắn nhãn nhiều loại sản phẩm khác nhau để quảng cáo, bán cho người tiêu dùng.

phat hien gan 1.800 lit ruou gan mac dac san ban tren tiktok shop hinh anh 2
Tổng số rượu được phát hiện tại cơ sở lên tới gần 1.800 lít

Lực lượng chức năng đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số rượu và các tang vật liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng khi mua thực phẩm, đồ uống được quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt với những sản phẩm không có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thương nhân, nguồn gốc và chất lượng.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nhãn mác, thông tin về thương nhân, nguồn gốc sản phẩm và hạn sử dụng trước khi mua. Khi phát hiện dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

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Bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ vì buôn hàng hiệu giả

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, TAND khu vực 9, TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Kim Tùng (SN 1991, trú tại phường Chu Văn An) 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, liên quan đến việc kinh doanh 610 sản phẩm quần, áo, giày dép giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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