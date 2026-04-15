Hà Nội rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai

Thứ Tư, 08:20, 15/04/2026
VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Theo Thông báo, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Nhà đầu tư khẩn trương có báo cáo bằng văn bản về việc triển khai thực hiện dự án theo đề cương, báo cáo UBND Thành phố (thông qua Văn phòng UBND Thành phố, Tổ giúp việc được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TCT ngày 13/4/2026 của Tổ công tác của UBND Thành phố) trước ngày 30/4/2026.

Ảnh minh họa

Sau ngày 30/4/2026, các Nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc gửi không đúng thời hạn hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện, UBND Thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng Nhà đầu tư trước ngày 19/4/2026 và theo dõi, đôn đốc các Nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Hà Nội loại khỏi danh sách trên 400 dự án chậm triển khai

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, đến hết tháng 6 năm nay, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý lũy kế là 705 dự án (chiếm 99% trên tổng số 712 dự án), với tổng diện tích hơn 11.300 ha.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La triển khai chậm
Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La triển khai chậm

VOV.VN - Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La chậm tiến độ so với kế hoạch. UBND tỉnh Sơn La yêu cầu doanh nghiệp, địa phương đẩy nhanh thi công, triển khai đồng bộ giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến chậm nhất ngày 30/12/2027.

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La triển khai chậm

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La triển khai chậm

VOV.VN - Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La chậm tiến độ so với kế hoạch. UBND tỉnh Sơn La yêu cầu doanh nghiệp, địa phương đẩy nhanh thi công, triển khai đồng bộ giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến chậm nhất ngày 30/12/2027.

Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, xử lý các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai
Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, xử lý các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, chậm bàn giao nhà cho người mua nhà trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, xử lý các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai

Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, xử lý các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, chậm bàn giao nhà cho người mua nhà trên địa bàn tỉnh.

Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết
Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết

VOV.VN - Các dự án bất động sản "đắp chiếu" không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai và tài chính mà còn làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp, người dân và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết

Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết

VOV.VN - Các dự án bất động sản "đắp chiếu" không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai và tài chính mà còn làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp, người dân và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

