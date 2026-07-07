Hà Nội tập trung tháo gỡ "nút thắt" quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trên tinh thần “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, hệ thống chính trị Thủ đô đã và đang tập trung tháo gỡ các nút thắt, khơi thông nguồn lực phát triển, xử lý những vấn đề khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, tạo chuyển biến thực chất để người dân, doanh nghiệp đồng hành với các chủ trương, chính sách, qua đó củng cố niềm tin, tạo khí thế và động lực phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua phường Đông Ngạc. Ảnh: Quang Thái

Tư duy phát triển mới được cụ thể hóa ở cấp cơ sở

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiệm vụ cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 đã được Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô triển khai bằng hệ thống giải pháp toàn diện và thực chất.

Cụ thể, trên nền tảng bộ ba trụ cột chiến lược là: Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới, thành phố đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các giải pháp tăng trưởng hai con số, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Điểm nhấn nổi bật là Đề án đổi mới mô hình phát triển từng bước được hoàn thiện theo cấu trúc “3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển”, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nhân lực chất lượng cao. Thành phố cũng đồng thời hình thành động lực mới, giải phóng nguồn lực và mở rộng dư địa phát triển.

Các định hướng đã được cụ thể hóa vào kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết chiến lược của Trung ương, từng bước khẳng định vai trò của Hà Nội là cực tăng trưởng, trung tâm liên kết và lan tỏa phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước.

Trong đó, thành phố đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động và đưa các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có tác động trực tiếp đến tăng trưởng 2 con số đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Điển hình như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 về phát triển kinh tế nhà nước; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Đáng chú ý, để cụ thể hóa mục tiêu đã xác định, UBND thành phố đã ban hành 2 Chỉ thị (Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14-5-2026 về thúc đẩy tăng trưởng quý II và 6 tháng cuối năm 2026, phấn đấu GRDP đạt 11%; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 9-6-2026 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm 2026-2030), chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung khắc phục khó khăn trước áp lực giá năng lượng, lạm phát, khai thác tối đa dư địa phát triển.

Trên tinh thần luôn đổi mới trong tư duy, quyết liệt trong hành động, hệ thống chính trị thành phố đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước những biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực, tạo chuyển biến rõ nét trong cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả đáng khích lệ là trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô duy trì đà phục hồi với GRDP của thành phố ước tính tăng 8,22%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2025 (tăng 7,63%).

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng nổi bật, lũy kế đến ngày 30-6-2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 404.418 tỷ đồng, đạt 62,2% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Các ngành, lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng đã phát huy hiệu quả với chỉ số sản xuất công nghiệp ước 6 tháng tăng 8,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò động lực. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 2,545 triệu tỷ đồng, tăng 13,6%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,585 tỷ USD, tăng 5,5%. Đồng thời, thành phố bước đầu phân rã mục tiêu tăng trưởng thành các nhóm nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực và địa bàn; tập trung nhận diện các dư địa tăng trưởng còn lại để điều hành kịch bản tăng trưởng theo quý, kịp thời điều chỉnh khi chưa đạt tiến độ.

Đầu tư công tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, nhất là trong thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới và kích hoạt đầu tư xã hội. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của toàn thành phố đến hết ngày 30-6-2026 là 63.162 tỷ đồng, đạt 52,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tương ứng 42,09% kế hoạch thành phố giao nếu không tính tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư ngân sách để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Trung ương. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 252,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2%...

Đặc biệt, vốn đầu tư khu vực nhà nước tăng 25,4%, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Nhiều công trình, dự án vốn ngoài ngân sách theo cơ chế đặc thù bước đầu đã phát huy vai trò dẫn dắt, huy động nguồn lực xã hội lớn, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với xây dựng, dịch vụ, bất động sản, logistics và đầu tư tư nhân.

Thành phố tiếp tục phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thu hút FDI có chọn lọc, nâng cao vai trò doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp chuyển đổi số và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị công nghệ cao. Ước 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 21%, vốn đăng ký tăng 145% so với cùng kỳ; thu hút FDI đạt hơn 3,23 tỷ USD, trong đó có 314 dự án cấp mới, 68 dự án điều chỉnh tăng vốn và 180 lượt góp vốn, mua cổ phần, riêng lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 72,1% tổng vốn đăng ký; qua đó, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thủ đô đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Cùng với các kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, tư duy phát triển mới bước đầu được cụ thể hóa rõ hơn ở cấp cơ sở thông qua các mô hình phù hợp với lợi thế từng địa phương như không gian văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, du lịch xanh, kinh tế số, khởi nghiệp sáng tạo, logistics, nông nghiệp chất lượng cao và dịch vụ đô thị. Qua đó, các động lực tăng trưởng mới từng bước được nhận diện, nuôi dưỡng và kết nối với yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, phát triển kinh tế số, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao.

Phải khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã chủ động điều hành đúng theo kịch bản tăng trưởng 2 con số, nhờ vậy, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Hà Nội đã thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Thủ đô trong việc sớm đưa các chủ trương của Trung ương vào cuộc sống, bảo đảm không có độ trễ giữa ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện. Trong đó, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng là một trong những quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Thành phố đã chủ động nhận diện áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm còn rất lớn. GRDP quý II ước tăng 8,1%, tuy đã có chuyển biến tích cực so quý I nhưng vẫn thấp hơn kịch bản quý II là 10,47% đề ra, đặt ra yêu cầu các ngành, lĩnh vực phải tiếp tục tăng tốc mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thành phố đặt quyết tâm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm, bảo đảm phấn đấu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thành phố sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách mới của Luật Thủ đô năm 2026 để tạo đột phá phát triển. Trọng tâm trước hết là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026; coi đây là động lực dẫn dắt tăng trưởng, kích hoạt đầu tư xã hội và tạo việc làm.

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị mặt bằng để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến quốc lộ, đường vành đai, các cầu qua sông Hồng, các dự án đường sắt, các công trình đa mục tiêu, các khu phát triển đô thị mới và các dự án nhà ở xã hội. Đối với các dự án đã được các nhà đầu tư cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thành phố sẽ thành lập các tổ công tác chuyên trách, đồng hành cùng doanh nghiệp, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục, đưa các biên bản ghi nhớ thành các dự án đầu tư cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất mới và nguồn lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Một giải pháp đáng chú ý nữa là thành phố tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình phát triển gắn với xác lập mô hình tăng trưởng hai con số của Thủ đô; xác định rõ nhiệm vụ triển khai ngay trong năm 2026, nội dung cần thí điểm, cơ chế cần xin ý kiến Trung ương và mô hình giao xã, phường chủ động thực hiện theo lợi thế từng địa bàn.

Thành phố tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV và cả năm 2026; phân rã mục tiêu tăng trưởng đến từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và nhóm dự án, trong đó làm rõ đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch, bất động sản, logistics, kinh tế số, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và các động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh phát triển các động lực tăng trưởng mới gồm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với xử lý ô nhiễm, hồi sinh các dòng sông; kinh tế số, thương mại điện tử, fintech, chuỗi khối, tài sản số, phấn đấu kinh tế số chiếm 35% GRDP năm 2026; kinh tế đêm, kinh tế bạc... tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra ngày 3-7 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tập trung thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển để hoàn thành 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đặt ra trong năm 2026. Trong đó, tăng trưởng GRDP của thành phố phải đạt 11%, kim ngạch xuất khẩu đạt tăng 12%, kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%...

Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô yêu cầu UBND thành phố, các sở ngành rà soát các kịch bản tăng trưởng, thực hiện nhanh hơn nữa tất cả các công việc đang thực hiện để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026. Đồng thời, xây dựng kịch bản xác định các dự án động lực để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Trong đó, quan tâm trước mắt, lâu dài, đặc biệt là thúc đẩy phát triển công nghiệp, các ngành kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Triển khai một cách thực chất các cam kết đã ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm trong ngày 29/6 vừa qua.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, không để tình trạng nhà đầu tư e ngại về thủ tục hành chính, tuyệt đối không để tình trạng nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ mạnh mẽ thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giao trách nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo, từng sở ngành, địa phương chịu trách nhiệm kiểm soát “đường găng” tiến độ đối với các công trình hạ tầng chiến lược, kể cả nguồn vốn đầu tư công và đầu tư xã hội. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng công trình, dự án.

Thành phố Hà Nội cam kết phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hành động, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.