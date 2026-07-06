Hà Nội quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11%

Quyết tâm đưa Thủ đô tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, trái tim của cả nước

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 chiều 3/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, nhấn mạnh: Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, toàn hệ thống chính trị thành phố và mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biến quyết tâm thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả, biến cơ hội thành động lực phát triển, quyết tâm đưa Thủ đô tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, là trái tim của cả nước.

Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, sau một buổi chiều làm việc thực sự hiệu quả với các ý kiến phát biểu từ đại diện bốn khối: Đảng, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và từ các cơ sở, chúng ta đã hiểu sâu sắc thêm các kết quả đạt được; đồng thời cũng nhận diện rõ ràng những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đặc biệt là đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung triển khai để thành phố hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2026, tạo nền tảng, thế và lực phát triển mạnh mẽ trong những giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Trần Đức Thắng, thành phố thống nhất cao về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh đất nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, thành phố đã thể hiện được tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt được một số kết quả cụ thể.

Thứ nhất, thành phố đã hoàn thành kiện toàn hệ thống chính trị các cấp sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ chế lãnh đạo theo bốn khối đã phát huy hiệu quả, tạo sự kết nối giữa cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc trong triển khai các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, đã hoàn thành việc sắp xếp giảm từ 5.473 thôn, tổ dân phố xuống còn 2.729 thôn, tổ dân phố (giảm hơn 50%).

Thứ hai, thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 bằng hàng trăm văn bản nghị quyết, quyết định để có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026; đồng thời đã công bố được Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba, tăng trưởng GDP đạt được ở mức cao. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng được 21%, vốn đăng ký tăng 145% so với cùng kỳ. Thu hút FDI ước đạt 3,23 tỷ đô la Mỹ.

Thứ tư, nhiều tồn tại đã kéo dài nhiều năm từng bước được giải quyết. Tiến độ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh với 5 tuyến đường giao thông trọng điểm, 7 cầu qua sông, 12 dự án chống úng ngập. Khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm. Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ giải pháp tháo gỡ 5 điểm nghẽn, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án có chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, quyết tâm đưa Thủ đô tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, trái tim của cả nước, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thứ năm, công tác an ninh và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm có 123.000 việc làm mới được tạo ra. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,25%. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân Thủ đô từ mùng 1/7/2026. Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về giáo dục mũi nhọn tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và nghiên cứu khoa học kỹ thuật; đứng thứ hai cả nước về kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Các hoạt động văn hóa, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm, đáp ứng được nhu cầu giải trí và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Thứ sáu, quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Thay mặt Ban Thường vụ, tôi xin nhiệt liệt biểu dương các kết quả đạt được của cả hệ thống chính trị. Tôi nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn các tập thể, cá nhân đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động và khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Phần thưởng ngày hôm nay là sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí, đồng thời cũng là trách nhiệm để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì thành phố, vì người dân, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tin tưởng rằng, thời điểm thành phố tổng kết năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo thành phố sẽ được chúc mừng, cảm ơn nhiều tập thể, cá nhân hơn nữa vì những cống hiến, đóng góp của các đồng chí cho Thủ đô.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11%

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế của thành phố. Đó là chỉ tiêu tăng trưởng của thành phố còn thấp. Theo số liệu ước tính, GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố mới đạt là 8,22%.

Bên cạnh đó, việc xử lý 5 điểm nghẽn đã có chuyển biến nhưng chưa thực sự bền vững, chưa đồng đều ở các địa bàn. Việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân tại nhiều cơ quan, địa phương còn chưa đạt yêu cầu, vẫn còn những phản ánh đến cấp trên, cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Những tồn tại đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể chuyển hóa những động lực của Luật Thủ đô, Quy hoạch tổng thể Thủ đô thành các kết quả cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tập trung thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển để hoàn thành 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đặt ra trong năm 2026. Trong đó, tăng trưởng GRDP của thành phố phải đạt 11%, kim ngạch xuất khẩu đạt tăng 12%, kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 75,8%, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3% và 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm...

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%, đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

Từ tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, ngành, địa phương của thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, các cấp ủy phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, không khoán trắng cho chính quyền các cấp mà phải cộng đồng trách nhiệm trong tất cả các nhiệm vụ công việc thuộc phạm vi quản lý của địa phương đơn vị. Từng đồng chí bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Mỗi cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm đếm kết quả theo từng tuần, từng tháng, từng quý, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu. Không để khâu tổ chức thực hiện tiếp tục là điểm yếu trong lãnh đạo điều hành của thành phố.

Thứ hai, đề nghị UBND thành phố, các sở ngành rà soát các kịch bản tăng trưởng, thực hiện nhanh hơn nữa tất cả các công việc đang thực hiện để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026. Đồng thời xây dựng kịch bản xác định các dự án động lực để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Trong đó, quan tâm trước mắt, lâu dài, đặc biệt là thúc đẩy phát triển công nghiệp, các ngành kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Triển khai một cách thực chất các cam kết đã ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm trong ngày 29-6 vừa qua.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, không để tình trạng nhà đầu tư e ngại về thủ tục hành chính, tuyệt đối không để tình trạng nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ mạnh mẽ thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giao trách nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo, từng sở ngành, địa phương chịu trách nhiệm kiểm soát “đường găng” tiến độ đối với các công trình hạ tầng chiến lược, kể cả nguồn vốn đầu tư công và đầu tư xã hội. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng công trình, dự án.

Thành phố tiếp tục triển khai thêm các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt các chính sách an sinh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhất là chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, bao phủ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh ban đầu, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học... Thành phố chuẩn bị tốt nhất việc khai giảng năm học mới theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển năng lực toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ cho học sinh Thủ đô.

Thứ ba, đề nghị HĐND thành phố tập trung giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, các cơ chế đặc thù, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm. Giám sát phải chỉ rõ trách nhiệm, có kiến nghị cụ thể, có thời hạn khắc phục và có kiểm tra lại sau giám sát. Qua giám sát chỉ rõ các điểm nghẽn về mặt pháp lý để kịp thời sửa đổi bổ sung, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tập hợp tâm huyết trí tuệ xã hội, lắng nghe nhân dân, phản ánh trung thực, giám sát thực chất và phản biện có chất lượng. Thực hiện tốt và sớm công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các việc lớn, quan trọng của thành phố.

Thứ năm, các tổ chức Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng đội ngũ cán bộ. Thay thế ngay, tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm. Càng không thể để những người thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực, không dám làm, không biết làm, không chịu làm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong bộ máy của thành phố.

Đồng thời, thành phố sẽ tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, bằng hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của nhân dân, uy tín đối với cán bộ, nhân dân.

“Thủ đô chúng ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội rất lớn, nhưng đi kèm là trách nhiệm hết sức nặng nề. Chúng ta cần cụ thể hóa các quyết tâm bằng những kết quả cụ thể về các chỉ tiêu kinh tế, thu nhập, việc làm được tạo ra, các công trình hạ tầng được hoàn thành, các điểm nghẽn được tháo gỡ, các chính sách an sinh với người dân được thụ hưởng và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, toàn hệ thống chính trị thành phố và mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biến quyết tâm thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả, biến cơ hội thành động lực phát triển, quyết tâm đưa Thủ đô tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, là trái tim của cả nước, Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.