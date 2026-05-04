Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026

Thứ Hai, 11:40, 04/05/2026
VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về việc đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học theo chỉ đạo tại Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Hiện nay, các cơ quan trung ương đang tập trung phát triển nguồn cung ethanol trong nước, bảo đảm năng lực cung ứng cho nhu cầu phối trộn xăng sinh học; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về điều kiện phòng thử nghiệm, nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế, quy chuẩn kỹ thuật, trong đó xem xét hàm lượng oxy trong xăng E5/E10 nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Bên cạnh đó, các thủ tục cấp phép trạm phối trộn cũng được đẩy nhanh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu ethanol, nhằm đưa xăng E10 vào sử dụng trước thời hạn quy định.

Để triển khai hiệu quả trên địa bàn, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối và phân phối đẩy nhanh cung ứng xăng E10 trong hệ thống trước ngày 1/6/2026; chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm; đồng thời hỗ trợ các đơn vị bán lẻ về yêu cầu kỹ thuật trong vận chuyển, bảo quản và kinh doanh.

Đối với các thương nhân bán lẻ, cần chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất như phương tiện vận tải, bồn bể theo đúng quy định để sẵn sàng phân phối xăng E10; tuân thủ quy định trong kinh doanh xăng dầu, nhập hàng từ các đơn vị đã ký hợp đồng hợp pháp và thực hiện lưu mẫu để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp được đề nghị báo cáo Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội (qua Sở Công Thương) để kịp thời xử lý.

Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10
VOV.VN - Petrolimex Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III. Dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10

VOV.VN - Theo lộ trình đưa xăng sinh học E10 vào lưu hành, đến cuối tháng 4/2026, các doanh nghiệp phải đưa xăng E10 vào bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM vẫn chưa triển khai bán trong khi nhiều người tiêu dùng sẵn sàng dùng nếu giá hợp lý.

Doanh nghiệp Việt có đáp ứng được nhu cầu bán xăng sinh học E10 trước giờ "G"?

VOV.VN - Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, với tổng công suất pha chế khoảng 965.000 m³ mỗi tháng, hệ thống doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước khi loại nhiên liệu này chính thức được đưa ra thị trường trong tháng 4 tới.

