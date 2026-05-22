Hai đề xuất khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng đến cuối năm

Tiến sỹ Phạm Viết Thuận – Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nhận định, từ năm 2024 đến nay, tỷ lệ tiêu dùng nội địa giảm.

Từ đó, ông Thuận đề xuất 2 nội dung tháo gỡ, thứ nhất là nên có chính sách về thuế khoán hộ từ 1-5 tỷ đồng một năm, cho đóng thuế môn bài. Đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể tự khai, tự nộp thuế trên doanh thu thực tế theo tỷ lệ phần trăm và đăng ký xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu.

Không bắt buộc xuất hóa đơn hàng hóa nhưng phải có chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm quản lý Nhà nước theo chuyên ngành phù hợp.

Thứ hai, để kích cầu tiêu dùng trong những tháng còn lại, các cơ quan quản lý, Chính phủ cần nghiên cứu giảm thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, cần rà soát các loại phí và lệ phí để xem xét miễn, giảm.

Nói về khó khăn đối với việc kích cầu tiêu dùng, bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM chỉ ra là vấn nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Những doanh nghiệp chân chính phải chịu nhiều áp lực về chi phí đầu vào, không thể cạnh tranh lại, đặc biệt trên môi trường mạng online.

Bà Chi đề nghị cần có chế tài nghiêm khắc để dẹp vấn nạn này, thay đổi các chính sách, quy định đã lạc hậu, và cần thúc đẩy chương trình ưu tiên cho hàng Việt Nam chất lượng cao. Đặc biệt là cần tăng cường hỗ trợ những doanh nghiệp đã gắn bó lâu năm.

Phản hồi lại ý kiến này, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết: Thời gian tới, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra trên khâu lưu thông, đặc biệt là các địa bàn nổi cộm, các trung tâm thương mại, chợ và các tuyến đường trọng điểm, nổi cộm tại Thành phố.

Bên cạnh đó, các Đội Quản lý thị trường cơ động theo lĩnh vực được phân công rà soát các mục tiêu trọng điểm, các đối tượng đầu nậu, ổ nhóm, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để truy xét nơi xuất phát hàng hóa hoặc kho hàng, điểm chứa trữ hàng hóa để kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, năm 2026 Thành phố tiếp tục duy trì 2 đợt kích cầu tiêu dùng, mỗi đợt kéo dài 3 tháng. Để làm tốt hơn, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người dân tham gia, Sở Công Thương đã đề xuất một số giải pháp.

"Đề xuất 168 phường, xã tích tham gia chương trình, mỗi phường xã có một chương trình, sự kiện đồng hành với chương trình kích cầu để tạo sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô toàn Thành phố, tạo nhiều lựa chọn thêm cho người tiêu dùng, thu hút khách các tỉnh thành khác và quốc tế", ông Phương cho biết.