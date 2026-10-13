Hải Phòng hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển cảng biển, logistics



Thành phố Hải Phòng có lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý để phát triển kinh tế, hệ thống cảng biển, mạng lưới giao thông và các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn với hoạt động xuất nhập khẩu, logistics.

Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có và nâng cao năng lực cạnh tranh, Hải Phòng nói riêng và những địa phương có sự phát triển kinh tế tương đồng với Hải Phòng cần có một hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ, tạo điều kiện để huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, phát triển vận tải đa phương thức, giảm thời gian và chi phí lưu thông hàng hóa.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng pháp luật về hàng hải, tài nguyên và môi trường biển nhằm phát triển cảng biển và logistics

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho biết, tại Kỳ họp thứ Hai khai mạc vào ngày 17/10 tới, Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến thảo luận nhiều dự án Luật, trong đó có Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Đây là hai dự án luật có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ trong việc hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế biển, quản lý hoạt động hàng hải, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, sử dụng không gian biển và bảo vệ môi trường biển.

Tại tọa đàm lấy ý kiến xây dựng pháp luật về hàng hải, tài nguyên và môi trường biển nhằm phát triển cảng biển và logistics Hải Phòng do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức, các đại biểu đã thảo luận về chính sách ưu đãi phát triển hàng hải, đường thủy; quy hoạch, đầu tư và khai thác hạ tầng cảng biển; phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics; đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia đề nghị tháo gỡ những bất cập trong quy định hiện hành, tạo điều kiện phát triển đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển và giảm chi phí logistics.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Lê Mạnh Cương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng cho rằng một số quy định liên quan đến hoạt động của tàu container, đặc biệt là yêu cầu bố trí hoa tiêu và tàu lai, chưa theo kịp sự phát triển của đội tàu hiện nay. Hiệp hội kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh các quy định này trên cơ sở bảo đảm an toàn hàng hải, qua đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phương tiện có sức chở lớn hơn, nâng cao hiệu quả vận tải.

"Chúng tôi đề nghị sửa đổi trong Luật Hàng hải và Đường thủy là nâng ngưỡng không bắt buộc bố trí hoa tiêu cho tàu container đối với tất cả các cấp đăng kiểm và những tàu mà có chân vịt mũi từ 2.000 GT lên đến 5.000 GT để phù hợp hơn với xu hướng phát triển để đóng được những cái đội tàu lớn hơn. Chúng tôi cũng thấy rằng với việc cam kết về an toàn hàng hải, điều đó hết sức phù hợp với định hướng phát triển cho việc vận tải và đóng các đội tàu mới trong tương lai", ông Lê Mạnh Cương đề xuất.

Bên cạnh những kiến nghị về vận tải và quản trị cảng biển, tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện các quy định về sử dụng không gian biển, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải và phát triển cảng xanh, logistics xanh; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường; đảm bảo tính khả thi trong thực thi chính sách và phát triển nguồn nhân lực ngành hàng hải, logistics.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề xuất nghiên cứu tiếp cận các mô hình quản trị cảng biển hiện đại trên thế giới, làm rõ việc phân bổ quyền hạn, trách nhiệm giữa Nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp khai thác cảng.

"Trên thế giới có bốn khía cạnh về quản trị cảng biển; tuy nhiên, Bộ luật Hàng hải Việt Nam hiện nay mới chỉ tập trung ở các vấn đề, các quy định liên quan đến quản lý cảng biển đơn thuần về mặt Nhà nước. Quản trị cảng biển có phạm vi rộng hơn; bao gồm các thiết kế về thể chế, phân bổ các quyết định, trách nhiệm, giải trình, cơ chế đầu tư, quyền khai thác, quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, cạnh tranh và phối hợp phát triển hệ sinh thái cảng biển, logistics", bà Hoàng Thị Hồng Hạnh nêu ý kiến.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho biết sẽ tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét và làm căn cứ thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sẽ tổng hợp đầy đủ, trung thực toàn bộ ý kiến, kiến nghị tại tọa đàm, nghiên cứu đối chiếu với hai dự thảo luật để chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm, đồng thời làm căn cứ tham gia thảo luận xây dựng luật tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa 16 tới đây.