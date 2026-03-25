Hơn 400 doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hải Phòng



Tại Hội nghị, đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính và Lãnh đạo Sở Tài chính Hải Phòng đã phổ biến đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp về Luật Đầu tư năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu dự án sử dụng đất; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dư địa và định hướng thu hút đầu tư của thành phố Hải Phòng.

Sở Tài chính Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước; kết hợp phổ biến, hướng dẫn pháp luật và hỗ trợ thủ tục đầu tư.

Các sở, ban ngành thành phố Hải Phòng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục đầu tư, kinh doanh như: đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư; thủ tục triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại theo các Nghị quyết thí điểm của Quốc hội; các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm kỹ thuật; các dự án sản xuất công nghiệp… Hội nghị cũng tạo điều kiện kết nối đầu tư giữa các địa phương với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ông Hoàng Long, đại diện một doanh nghiệp tham dự Hội nghị chia sẻ: "Môi trường đầu tư tại Hải Phòng hiện nay rất thông thoáng, thuận lợi; doanh nghiệp được hỗ trợ kịp thời, các thủ tục liên quan đến đầu tư được giải quyết rất nhanh. Hải Phòng cũng có nhiều chính sách đặc thù để thu hút đầu tư. Đặc biệt, hôm nay, Bộ Tài chính về tuyên tuyền, phổ biến về Luật đầu tư, cũng như các hướng dẫn của Luật. Việc này rất cần thiết và kịp thời, doanh nghiệp đang rất quan tâm".

Các sở, ban ngành thành phố Hải Phòng tư vấn, giải đáp ý kiến của các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết: Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; đây là một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của thành phố. Cùng với cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 226 của Quốc hội, Luật Đầu tư năm 2025 có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. Sự kết hợp giữa cơ chế đặc thù và khung pháp lý mới đang tạo ra một môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh hơn cho thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề thực tiễn cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút và triển khai đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng khẳng định, thành phố Hải Phòng xác định sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là thước đo trực tiếp hiệu quả điều hành của chính quyền.

Để đạt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, với bình quân khoảng 13-14%/năm trong những năm tới, TP Hải Phòng sẽ tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm; mở rộng các khu công nghiệp hiện đại gắn với thu hút công nghệ cao và phát triển bền vững; tăng cường hỗ trợ thực chất, đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

"Thành phố Hải Phòng xác định rõ: Sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là thước đo trực tiếp hiệu quả điều hành của chính quyền. Sở Tài chính cùng các cơ quan ban ngành của thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, nhất quán; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn; chủ động tháo gỡ kịp thời khó khăn, đồng hành thực chất với doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, hiệu quả", ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh.