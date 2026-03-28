Đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6/2026

Thứ Bảy, 15:17, 28/03/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài việc giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6/2026 nhằm bình ổn giá, hỗ trợ sản xuất và kiểm soát lạm phát.

Trước đó, Cục Hải Quan, Bộ Tài Chính đã có văn bản về việc áp dụng thuế theo Quyết định 482 được Thủ tướng ban hành ngày 26/3.

Theo đó, từ 0h ngày 27/3 đến hết 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít.

Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Hôm nay (28/3), theo nội dung nêu tại tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế trên với xăng dầu, từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. 

De xuat giam thue xang, dau ve 0 den het thang 6 2026 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như đề xuất sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 7.200 tỷ đồng.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu, Chính phủ được quyền ban hành nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng quy định tại nghị quyết này cho phù hợp.

Khi nghị quyết hết hiệu lực thi hành, các mức thuế đối với xăng dầu được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Cơ quan soạn thảo nhận định việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay như đề xuất sẽ không có yếu tố thuế cấu thành trong giá xăng, dầu. Đây là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm nay, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.

Cũng theo cơ quan soạn thảo, xăng dầu là đầu vào quan trọng của hầu hết các ngành sản xuất, vận tải và dịch vụ. Việc giảm thuế về 0 đối với xăng, dầu góp phần làm giảm chi phí logistics, chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc này cũng hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Việc giảm thuế về 0% đối với xăng, dầu sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng xăng, dầu, đồng thời kéo theo giảm giá hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là chi phí đi lại và sinh hoạt. Điều này góp phần cải thiện sức mua và ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng. 

Đây được xem là khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 11 kỳ điều hành, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 24.330 đồng, dầu diesel 35.440 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này lên lần lượt gần 34.000 đồng và 40.000 đồng một lít.

xang_dau.jpg

Giá xăng dầu tạm thời được kiểm soát, cần giải pháp đồng bộ hơn

VOV.VN - Giá xăng dầu tăng những ngày qua khiến nhiều doanh nghiệp, người dân "choáng váng". Để giảm “sốc”, hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng, Chính phủ đã đưa ra loạt giải pháp, trong đó giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%. Tuy nhiên, cần giải pháp đồng bộ để hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

 

PV/VOV Giao Thông
Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới
Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

Cục Hải quan chỉ đạo áp dụng thuế 0 đồng, thống nhất mã khai báo đối với xăng dầu

VOV.VN - Thực hiện Quyết định số 482 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Doanh nghiệp ứng biến linh hoạt với giá xăng dầu, hạn chế tác động bất lợi

VOV.VN - Để ứng phó với giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh để duy trì ổn định hoạt động, hạn chế tác động bất lợi.

