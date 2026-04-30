Hải quan tăng cường kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Bộ Tài chính, các Đội Kiểm soát hải quan cùng các đơn vị cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 các cấp, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trọng tâm kiểm soát được đặt vào các mặt hàng có nguy cơ cao như: khoáng sản, gỗ nguyên liệu có nguồn gốc hoặc trung chuyển từ Nam Mỹ, châu Phi; nguyên liệu may mặc, thủy sản, phân bón, hóa chất, phụ gia thực phẩm, sắt thép, phế liệu, cùng hàng tiêu dùng và thuốc lá ngoại.

Bên cạnh đó, tiếp tục nhận diện các đối tượng trọng điểm, bao gồm: doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản; tổ chức nhập khẩu phân bón, gỗ, phế liệu; thuyền viên tàu xuất nhập cảnh và các cá nhân vận chuyển hàng hóa qua đường thủy nội địa khu vực cảng biển. Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển nhỏ lẻ qua các lối mòn biên giới bằng xe máy độ chế hoặc gùi cõng vẫn được theo dõi sát sao.

Ông Phùng Quang Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, cho biết: "Chúng tôi tăng cường việc kiểm soát rủi ro sàng lọc xác định có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường các hoạt động kiểm tra, tuần tra, giám sát trên cơ sở tận dụng tối đa kiểm tra các thiết bị chuyên dụng vì dụ như hệ thống camera giám sát và hệ thống máy soi hàng hoá, qua đó nhằm phát hiện các vụ buôn lậu sừng tê giác và buôn lậu ma túy, cocain…."

Lực lượng hải quan tăng cường nhận diện các hành vi lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro, kẽ hở trong thông quan điện tử, khai sai tên hàng, mã số HS, hoặc lợi dụng hình thức tạm nhập - tái xuất, vận chuyển nội địa để né tránh kiểm soát. Hoạt động sang mạn, chuyển tải trái phép trên biển cũng nằm trong diện giám sát.

Công chức Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài sử dụng chó nghiệp vụ kiểm soát chống buôn lậu.

Các chỉ tiêu nghiệp vụ như hồ sơ điều tra, xây dựng cơ sở bí mật không phát sinh mới, chủ yếu tiếp tục theo dõi các hồ sơ đã lập từ trước. Đáng chú ý, chưa phát sinh vụ việc bắt giữ, xử lý hay khởi tố trong kỳ, cả ở hoạt động trực tiếp và phối hợp. Dù vậy, Cục Hải quan cũng đã chủ động ban hành văn bản tăng cường kiểm soát các mặt hàng nhạy cảm như vàng, xăng dầu; đồng thời rà soát trang thiết bị, tham gia xây dựng kế hoạch đấu tranh năm 2026 và tổng kết thực tiễn thi hành các quy định pháp luật liên quan.

Xuyên suốt đợt cao điểm chống buôn lậu này, ngành hải quan sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các cửa khẩu đường bộ, cảng biển - cảng sông - cảng hàng không quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh - đường sắt liên vận quốc tế và các địa điểm thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục chống buôn lậu gian lận thương mại, Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết: "Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Cục thì chủ động xây dựng kế hoạch cáo điểm tại địa phương, gắn với các điều kiện liên quan đến hàng hoá tuyến đường địa bàn … và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, hiểu quả trên địa phương mình và trong đó thì chúng tôi cũng có những yêu cầu kết thúc quá trình thì tổng kết lại thì đưa ra những bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo…"

Kế hoạch trong tháng 5, Cục Hải quan, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để trao đổi thông tin, nắm tình hình, trọng tâm là duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí và chất nổ qua biên giới.