Khởi công các dự án trọng điểm tại TP.HCM dịp 30/4: Kiến tạo diện mạo siêu đô thị

Hạt nhân mới của TP.HCM

Tại điểm cầu trung tâm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã diễn ra lễ khởi công dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố, Trung tâm Hành chính Thành phố cùng với Tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm).

Cụ thể, dự án Quảng trường và Trung tâm Hành chính có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 47 ha theo phương thức PPP (hợp đồng BT). Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, thành viên Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, được quy hoạch theo triết lý “Của Dân – Do Dân – Vì Dân” với ba phân khu không gian đồng tâm.

Toàn bộ tổ hợp được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch gồm Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn, tạo nên một quần thể đô thị kết nối liền mạch.

Đây sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và tiếp đón từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân mỗi ngày thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại.

Sau giờ hành chính, nơi đây sẽ không phải là một tòa nhà “đóng cửa tắt đèn”, mà trở thành không gian công cộng mở, kéo dài nhịp sống đô thị để người dân đến vui chơi, đi dạo.

Khi kết nối với tuyến Metro số 2 đồng thời khởi công cùng ngày, Trung tâm Hành chính mới sẽ trở thành hạt nhân của khu trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế.

Tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6km

Dự án Tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm do Tập đoàn THACO đầu tư dài khoảng 6 km, đi ngầm toàn tuyến từ Bến Thành qua sông Sài Gòn đến Thủ Thiêm, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Công trình không chỉ tăng cường kết nối trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm mà còn đóng vai trò quan trọng trong trục đường sắt đô thị nối liền hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Cùng ngày, tại Bến Nhà Rồng, Sun Group cũng khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Khu bảo tàng sẽ được mở rộng lên khoảng 11 ha, gấp gần 10 lần hiện nay. Thành phố cũng sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành về phía cảng với quy mô tối thiểu 8 làn xe và xây dựng mới cầu Tân Thuận 1.

Phần diện tích còn lại của khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được chuyển đổi thành công viên cảnh quan, không gian công cộng ven sông và cảng hành khách.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Thành phố đã trao giấy chứng nhận cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 128.872 tỷ đồng (tương đương 4,99 tỷ USD), quy mô 571 ha, chiều dài cầu cảng chính 7,5 km. Công suất thiết kế dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và 16,9 triệu TEU vào năm 2047.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các nhà đầu tư cho rằng việc Thành phố giao các dự án lớn cho doanh nghiệp tư nhân thể hiện tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xứng tầm đầu tàu kinh tế.

"Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho Thành phố, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo và kỳ vọng của người dân", ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Tập đoàn Sun Group khẳng định.

"Chúng tôi cam kết hạn chế tối đa bất tiện cho người dân do thi công gây ra. Đảm bảo công nghệ tiên tiến nhất và quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tối ưu. Trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật góp phần cho sự phát triển hệ thống đường sắt của TP và trong cả nước", ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO nhấn mạnh về tiến độ.

Cam kết hành động của Thành phố

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, cách đây 2 ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu rất cao cho Thành phố: “TP.HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”, với phương châm “Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân”.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, đây không chỉ là mệnh lệnh hành động mà còn là niềm tin, sự gửi gắm của Trung ương.

Việc khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố.

"Những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực; sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế Văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định.

Khẳng định đây mới chỉ là bước khởi đầu, ông Nguyễn Văn Được đề nghị các nhà đầu tư đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt đồng hành, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm chậm nhịp phát triển.

Chính quyền Thành phố cam kết sẽ tháo gỡ khó khăn đến cùng, kiên quyết cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án.

Khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 59.000 tỷ đồng tại Tây Bắc TP.HCM Sáng 29/4, Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại khu vực Tây Bắc TP.HCM (thuộc địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ). Nghi thức khởi công (ảnh: Duy Phương) Với tổng vốn đầu tư 59.000 tỷ đồng, dự án có quy mô gần 880 ha, tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai. Khu đô thị dành 436 ha cho đất ở; 150 ha cho dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu. Dự kiến quy mô dân số đạt 135.000 cư dân và 60.000 sinh viên, đi vào vận hành từ năm 2035. Theo quy hoạch chung, khu vực Tây Bắc TP.HCM (gồm Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 cũ) được định hướng trở thành cực tăng trưởng về giáo dục, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, kỳ vọng dự án sẽ trở thành biểu tượng mới, hình thành đô thị tri thức đẳng cấp khu vực và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thành phố.