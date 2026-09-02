Hàng nghìn người tham gia phiên đầu tiên Mega Sale 2026 tại Đắk Lắk

Sự kiện quy tụ 110 gian hàng của khoảng 300 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, kinh doanh nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép, chăn màn, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử. Các gian hàng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như giảm giá sâu, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và các chương trình khuyến mãi riêng. Hàng hóa cũng được bổ sung, cập nhật trong suốt thời gian diễn ra chương trình, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Ngay phiên khai mạc sáng 2/9, hàng nghìn khách hàng ở Đắk Lắk đã tới mua sắm.

Gian hàng quần áo và gấu bông.

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa, Ban Tổ chức yêu cầu các doanh nghiệp tham gia cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đồng thời, Ban Tổ chức phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống gian lận thương mại và hàng giả trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trong ảnh, người phụ nữ cùng con trai chọn mua ao phông.

Anh Nguyễn Thanh Quang, trú xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, anh biết đến chương trình qua mạng xã hội. Sau khi sắp xếp công việc nương rẫy, anh chở vợ con vượt quãng đường hơn 60 km đến tham quan, mua sắm. Theo anh Quang, chương trình có nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng và giá bán, chính sách ưu đãi khá phù hợp.

Một nhân viên quầy mỹ phẩm đang tư vấn cho khách hàng.

“Tôi vừa tới xem thì đã mua được 2 bộ chăn ga gối đệm cùng mấy đôi tất và áo mặc. Tôi thấy giá cả hợp lý, phù hợp với người dân. Vợ tôi cũng đang lựa chọn thêm các mặt hàng khác phía trong để mua, và tôi cũng sẽ vào lựa thêm nếu phù hợp sẽ mua. Tôi cũng mong muốn thời gian tới ngày càng có nhiều sự kiện như thế này để người dân biết đến để tham quan, mua sắm", anh Quang nói.

Lần đầu tiên Mega Sale đến Đắk Lắk, thu hút hàng nghìn khách hàng ngay trong buổi ra mắt.