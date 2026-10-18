Hiệp định Thương mại tự do: Bước ngoặt trong hợp tác EFTA - Việt Nam

Sau 14 năm đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, được ký kết vào ngày 18/10/2026. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế mới giữa Việt Nam và bốn quốc gia châu Âu, đồng thời diễn ra trong năm Việt Nam kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Thụy Sĩ và Na Uy.

Không chỉ tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa, hiệp định còn được kỳ vọng thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, phát triển các chuỗi giá trị mới và hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Stein Iversen về ý nghĩa chiến lược của hiệp định, những cơ hội cụ thể dành cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với hai quốc gia trong những năm tới.