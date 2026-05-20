Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 8,4 tỷ USD, nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu USD. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ USD, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản… và nhập khẩu từ Anh, chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

DN xuất khẩu nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam – Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA) tiếp tục là nền tảng quan trọng, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại.

“Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UKVFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường này, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh”, ông Tài nhấn mạnh.

Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm, có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hoá ở mức cao.

Hội nghị Xúc tiến thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh

Ông Vũ Việt Thành - đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết: “Vương Quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da dày, đồ gỗ, thủy sản. cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UKVFTA, CPTPP và Đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ đầu tư năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp Việt Nam ưu đãi thuế quan là một lợi thế quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất, năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường lao động, bao bì, chỉ dẫn, nhãn mác … sẽ quyết định khả năng đứng vững tại thị trường này.”

Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số hơn 67 triệu người, nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) được Chính phủ hai nước ký tại London (Anh), chính thức có hiệu lực ngày 1/5/2021. Hiệp định đã và đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam với việc xóa bỏ trên 99% dòng thuế trong vòng 6 năm, trở thành cầu nối đưa hàng hoá thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh, giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương.

Ông Lê Đình Bá - Tham tán, Trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh chia sẻ: “Chúng ta nhìn các cơ hội ở đây theo 5 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có năng lực sản xuất lớn, nhưng cũng phải kiểm soát xuất xứ và minh bạch chuỗi cung ứng. Nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày, nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá, cơ hội nằm ở sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và yêu cầu về ESG. Nhóm thứ 3 là đồ gỗ và nội thất là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Nhóm thứ 4 là nông lâm sản và thực phẩm phải đi theo hướng chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác bao bì tốt. Nhóm thứ 5 là về thương mại điện tử vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị danh tiếng uy tín của mình tốt”.

Các chuyên gia khuyến cáo, các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh không nên đi một mình, hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ Thương vụ, Cục Xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hoá ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.