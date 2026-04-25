Hỏa tốc điều chỉnh quy hoạch khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, Cửa Lò

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương với báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND phường Cửa Lò tổ chức lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh.

Bãi biển Cửa Lò từ trên cao. (Ảnh: Bá Thăng).

Việc lập quy hoạch được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận kết quả nghiên cứu (đồ án quy hoạch) do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời đề xuất hỗ trợ. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu quá trình hỗ trợ phải bảo đảm các nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; trên cơ sở tự nguyện, vì lợi ích chung của cộng đồng, không vụ lợi; không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ ưu tiên cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn nhà đầu tư hoặc triển khai dự án theo quy định pháp luật.

Khu đất lập quy hoạch thuộc địa bàn phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), có ranh giới: phía Bắc giáp đường trục ngang số 01; phía Đông giáp Biển Đông; phía Nam giáp khu vực phía Bắc dự án Vinpearl – Cửa Hội; phía Tây giáp đường Bình Minh.

UBND phường Cửa Lò chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch theo đúng quy định; đồng thời phối hợp quản lý chặt chẽ hiện trạng, không để phát sinh các hoạt động xây dựng, sử dụng đất trái quy định làm ảnh hưởng đến công tác lập và triển khai quy hoạch.

Biển Cửa Lò thu hút một lượng lớn du khách vào dịp hè. (Ảnh: Bá Thăng).

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai, bảo đảm nội dung và tiến độ theo quy định. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, tham gia ý kiến về các thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các nội dung liên quan.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; trong đó, thời hạn tham gia ý kiến không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản. Trường hợp quá thời hạn mà không có ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị được phép tổ chức triển khai song song một số nội dung công việc trên cơ sở bảo đảm đầy đủ thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý, bảo đảm tiến độ chung.