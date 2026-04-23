  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa

Thứ Năm, 18:26, 23/04/2026
VOV.VN - Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa nhưng chưa triển khai ngay, ưu tiên dùng trụ sở sẵn có, cân nhắc đầu tư tiết kiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả.

Tại họp báo ngày 23/4 về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026, ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới, đồng thời là đầu mối kinh tế, tài chính, logistics.

Khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới, là đầu mối kinh tế, tài chính, logistics của Tây Ninh. 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài chính, đây là chủ trương lớn nên việc triển khai sẽ không thực hiện một cách cơ học. Tây Ninh sẽ rà soát kỹ nhu cầu, quy mô, thời điểm và phương thức đầu tư, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế, nhất là trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế.

Quan điểm xuyên suốt là tận dụng tối đa trụ sở hiện hữu, hạn chế đầu tư mới, theo tinh thần Kết luận 18 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực về không gian làm việc tập trung.

Về dài hạn, nếu triển khai trung tâm hành chính mới, tỉnh sẽ có lộ trình phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đồng bộ với định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo quy hoạch, Tây Ninh hình thành ba vùng phát triển chính: Tân Ninh - Long Hoa là trung tâm văn hóa, du lịch; Tân An - Long An phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại; và Đức Hòa - Hậu Nghĩa giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế tổng hợp trong giai đoạn mới.

“Về lâu dài, việc bố trí trung tâm hành chính của tỉnh nếu có triển khai sẽ được cân nhắc kỹ theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có lộ trình phù hợp theo phương án sử dụng cơ sở sẵn có và thực hiện đúng theo Kết luận 18 của Bộ Chính trị”, ông Vũ nói. 

Tây Ninh củng cố niềm tin, bứt phá năm đầu vận hành tỉnh mới

VOV.VN - Năm 2026 được xác định là năm bản lề, khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I. Lãnh đạo tỉnh cam kết giữ vững ổn định, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, tài chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Tây Ninh dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Phú An

VOV.VN - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh yêu cầu tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nhằm phục vụ điều tra và hỗ trợ rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng.

Sạt lở đê bao đang thi công ở Tây Ninh do nền đất yếu mùa khô

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở đoạn đê bao sông Lò Gạch dài khoảng 60m xảy ra ngày 12/4/2026 tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước đây) là nền đất yếu, kết hợp mực nước xuống thấp trong mùa khô làm mất ổn định mái đê trong quá trình thi công.

Cơ hội cho du lịch Tây Ninh từ Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu

VOV.VN - Hội nghị vùng Việt Nam của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2026 tại Tây Ninh thu hút hơn 160 đại biểu trong và ngoài nước, mở ra cơ hội tăng cường liên kết, định hình hướng phát triển du lịch bền vững cho khu vực Đông Nam Bộ.

