Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa

Tại họp báo ngày 23/4 về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026, ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới, đồng thời là đầu mối kinh tế, tài chính, logistics.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài chính, đây là chủ trương lớn nên việc triển khai sẽ không thực hiện một cách cơ học. Tây Ninh sẽ rà soát kỹ nhu cầu, quy mô, thời điểm và phương thức đầu tư, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế, nhất là trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế.

Quan điểm xuyên suốt là tận dụng tối đa trụ sở hiện hữu, hạn chế đầu tư mới, theo tinh thần Kết luận 18 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực về không gian làm việc tập trung.

Về dài hạn, nếu triển khai trung tâm hành chính mới, tỉnh sẽ có lộ trình phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đồng bộ với định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo quy hoạch, Tây Ninh hình thành ba vùng phát triển chính: Tân Ninh - Long Hoa là trung tâm văn hóa, du lịch; Tân An - Long An phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại; và Đức Hòa - Hậu Nghĩa giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế tổng hợp trong giai đoạn mới.

“Về lâu dài, việc bố trí trung tâm hành chính của tỉnh nếu có triển khai sẽ được cân nhắc kỹ theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có lộ trình phù hợp theo phương án sử dụng cơ sở sẵn có và thực hiện đúng theo Kết luận 18 của Bộ Chính trị”, ông Vũ nói.