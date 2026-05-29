Hội đồng giải quyết tranh chấp Fintech góp phần giúp IFC vận hành hiệu quả

Trong khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026, ngày 29/5, tại TP.HCM, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam (VLA) và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế (VBLC) tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC và Hội thảo VIFC 2026.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận định, sự xuất hiện của các mô hình tài chính số, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới đang làm phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới với cấu trúc phức tạp hơn.

Việc Việt Nam thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ đặt ra yêu cầu về hạ tầng tài chính và công nghệ, mà còn đòi hỏi một hạ tầng pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp hiện đại, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế.

GS.TS. Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cam kết về một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, có khả năng dự đoán cao và thân thiện với nhà đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế.

"Trong bối cảnh Việt Nam thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế và vận hành các vấn đề chưa hiểu hết hoặc chưa vận dụng được hết kinh nghiệm quốc tế thì phải làm thế nào để tìm hiểu chủ động, có định hướng và hướng tới kết quả cụ thể. Muốn nghiên cứu có định hướng, muốn có những giải pháp tốt thì cần phải có những chuyên gia trong lĩnh vực đó. Bởi vì không phải người nào cũng biết về blockchain, fintech, tranh chấp tài chính quốc tế. Do đó, khi tìm cách xây dựng một nền tảng pháp lý thì nhiều câu hỏi cần phải được trả lời chuẩn xác" - GS.TS Lê Hồng Hạnh cho biết.

Đối với Đà Nẵng và TP.HCM, mỗi nơi đều có đặc thù riêng nên trung tâm tài chính quốc tế ở hai nơi này cũng có thể có những vấn đề, những câu hỏi riêng, cần chuyên gia tư vấn hướng tới vận hành hiệu quả, mang lại giá trị phát triển lớn.

Theo ông Phan Đức Trung- Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, các tranh chấp trong lĩnh vực tài sản số và công nghệ số có đặc điểm xuyên biên giới và vô cùng phức tạp. Nhiều tranh chấp không được giải quyết ở mức hòa giải mà lại được chuyển thành các vụ án phức tạp sau khi luật được ban hành.

Do vậy, sự ra mắt của Hội đồng chuyên gia tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được xem là một bước tiến quan trọng. Đến nay, có khoảng 90% các tranh chấp mang tính quốc tế tại các trung tâm tài chính quốc tế được giải quyết thông qua các trung tâm hòa giải. Điều này giúp tăng hiệu quả xử lý các hoạt động xuyên biên giới, đặc biệt là trong lĩnh vực tài sản số.

Đồng thời, ông Phan Đức Trung cũng khuyến nghị, Hội đồng chuyên gia tại Trung tâm Tài chính Quốc tế chỉ là một phần của bức tranh pháp lý rộng lớn và không giải quyết toàn bộ các vấn đề về thể chế, tranh chấp tài sản số.

Theo ông Trung: "Thể chế, pháp lý chính là nền tảng quan trọng nhất đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế, là một nền tảng để di chuyển các dòng vốn đầu tư đến Trung tâm Tài chính. Đây là một lĩnh vực thúc đẩy thì cần phải có cơ chế giải quyết tranh chấp tốt nhất và đây cũng là một cơ hội cho những lĩnh vực như tài sản số tại Việt Nam. Các cơ quan quản lý cũng như các môi trường luật pháp có thể tham khảo và để xây dựng trong cái khung tài sản số về thể chế tốt hơn".

