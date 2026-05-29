English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội đồng giải quyết tranh chấp Fintech góp phần giúp IFC vận hành hiệu quả

Thứ Sáu, 17:18, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC ra đời với kỳ vọng góp phần giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp về công nghệ tài chính và tài sản số và đóng góp xây dựng hệ thống pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026, ngày 29/5, tại TP.HCM, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam (VLA) và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế (VBLC) tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC và Hội thảo VIFC 2026.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận định, sự xuất hiện của các mô hình tài chính số, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới đang làm phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới với cấu trúc phức tạp hơn.

hoi dong giai quyet tranh chap fintech gop phan giup ifc van hanh hieu qua hinh anh 1
Ra mắt Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC.

Việc Việt Nam thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ đặt ra yêu cầu về hạ tầng tài chính và công nghệ, mà còn đòi hỏi một hạ tầng pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp hiện đại, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế.

GS.TS. Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cam kết về một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, có khả năng dự đoán cao và thân thiện với nhà đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế.

"Trong bối cảnh Việt Nam thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế và vận hành các vấn đề chưa hiểu hết hoặc chưa vận dụng được hết kinh nghiệm quốc tế thì phải làm thế nào để tìm hiểu chủ động, có định hướng và hướng tới kết quả cụ thể. Muốn nghiên cứu có định hướng, muốn có những giải pháp tốt thì cần phải có những chuyên gia trong lĩnh vực đó. Bởi vì không phải người nào cũng biết về blockchain, fintech, tranh chấp tài chính quốc tế. Do đó, khi tìm cách xây dựng một nền tảng pháp lý thì nhiều câu hỏi cần phải được trả lời chuẩn xác" - GS.TS Lê Hồng Hạnh cho biết.

hoi dong giai quyet tranh chap fintech gop phan giup ifc van hanh hieu qua hinh anh 2
GS.TS. Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Đối với Đà Nẵng và TP.HCM, mỗi nơi đều có đặc thù riêng nên trung tâm tài chính quốc tế ở hai nơi này cũng có thể có những vấn đề, những câu hỏi riêng, cần chuyên gia tư vấn hướng tới vận hành hiệu quả, mang lại giá trị phát triển lớn.

Theo ông Phan Đức Trung- Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, các tranh chấp trong lĩnh vực tài sản số và công nghệ số có đặc điểm xuyên biên giới và vô cùng phức tạp. Nhiều tranh chấp không được giải quyết ở mức hòa giải mà lại được chuyển thành các vụ án phức tạp sau khi luật được ban hành.

Do vậy, sự ra mắt của Hội đồng chuyên gia tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được xem là một bước tiến quan trọng. Đến nay, có khoảng 90% các tranh chấp mang tính quốc tế tại các trung tâm tài chính quốc tế được giải quyết thông qua các trung tâm hòa giải. Điều này giúp tăng hiệu quả xử lý các hoạt động xuyên biên giới, đặc biệt là trong lĩnh vực tài sản số.

hoi dong giai quyet tranh chap fintech gop phan giup ifc van hanh hieu qua hinh anh 3
VIAC ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA).

Đồng thời, ông Phan Đức Trung cũng khuyến nghị, Hội đồng chuyên gia tại Trung tâm Tài chính Quốc tế chỉ là một phần của bức tranh pháp lý rộng lớn và không giải quyết toàn bộ các vấn đề về thể chế, tranh chấp tài sản số.

Theo ông Trung: "Thể chế, pháp lý chính là nền tảng quan trọng nhất đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế, là một nền tảng để di chuyển các dòng vốn đầu tư đến Trung tâm Tài chính. Đây là một lĩnh vực thúc đẩy thì cần phải có cơ chế giải quyết tranh chấp tốt nhất và đây cũng là một cơ hội cho những lĩnh vực như tài sản số tại Việt Nam. Các cơ quan quản lý cũng như các môi trường luật pháp có thể tham khảo và để xây dựng trong cái khung tài sản số về thể chế tốt hơn".

DJI_0726.JPG

Cơ chế vượt trội khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế

VOV.VN - GS-TS Luật học Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, thực tế trên thế giới việc giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài được đa số lựa chọn, và quy định tại Nghị quyết 222 mang cơ chế vượt trội.

Trong khuôn khổ chương trình, VIAC đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA) nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp tài chính, FinTech và tài sản số. Hoạt động này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra định hướng hợp tác giữa VIAC và các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính – công nghệ trong bối cảnh thị trường đang phát triển nhanh chóng và liên tục xuất hiện các mô hình giao dịch mới.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: VOV giải quyết tranh chấp tài chính tài sản số Fintech tài chính số kinh tế số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM
Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM

VOV.VN - Làn sóng cải cách thể chế và cơ chế đặc thù đang tạo đà để TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới. Sự chuyển dịch này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thích ứng.

Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM

Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM

VOV.VN - Làn sóng cải cách thể chế và cơ chế đặc thù đang tạo đà để TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới. Sự chuyển dịch này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thích ứng.

TP.HCM sắp có Trung tâm tài chính hàng hải
TP.HCM sắp có Trung tâm tài chính hàng hải

VOV.VN - Dự kiến ngày 21/5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) sẽ ra mắt Trung tâm tài chính hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế.

TP.HCM sắp có Trung tâm tài chính hàng hải

TP.HCM sắp có Trung tâm tài chính hàng hải

VOV.VN - Dự kiến ngày 21/5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) sẽ ra mắt Trung tâm tài chính hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế.

Thủ tướng: Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - “ngọn hải đăng” của sự phát triển
Thủ tướng: Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - “ngọn hải đăng” của sự phát triển

VOV.VN - Sáng 11/02, dự Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thành một động lực, điểm tựa vững chắc để tăng trưởng, trở thành "ngọn hải đăng" của sự phát triển".

Thủ tướng: Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - “ngọn hải đăng” của sự phát triển

Thủ tướng: Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - “ngọn hải đăng” của sự phát triển

VOV.VN - Sáng 11/02, dự Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thành một động lực, điểm tựa vững chắc để tăng trưởng, trở thành "ngọn hải đăng" của sự phát triển".

Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện
Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện

VOV.VN - Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Đó là những biện pháp tài chính số được công bố trong cuộc họp báo “Ngày Tài chính số 2026” chiều 26/5 do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Sở Công thương TP.HCM tổ chức.

Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện

VOV.VN - Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Đó là những biện pháp tài chính số được công bố trong cuộc họp báo “Ngày Tài chính số 2026” chiều 26/5 do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Sở Công thương TP.HCM tổ chức.

Giá đất tái định cư Thư Lâm (Hà Nội) tăng “nóng”, chính quyền cảnh báo giao dịch
Giá đất tái định cư Thư Lâm (Hà Nội) tăng “nóng”, chính quyền cảnh báo giao dịch

VOV.VN - Tình trạng môi giới, chào bán đất tái định cư diễn ra công khai tại xã Thư Lâm khi dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên mới triển khai, khiến chính quyền địa phương phải khuyến cáo người dân thận trọng giao dịch để tránh nguy cơ đầu cơ, thổi giá đất.

Giá đất tái định cư Thư Lâm (Hà Nội) tăng “nóng”, chính quyền cảnh báo giao dịch

Giá đất tái định cư Thư Lâm (Hà Nội) tăng “nóng”, chính quyền cảnh báo giao dịch

VOV.VN - Tình trạng môi giới, chào bán đất tái định cư diễn ra công khai tại xã Thư Lâm khi dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên mới triển khai, khiến chính quyền địa phương phải khuyến cáo người dân thận trọng giao dịch để tránh nguy cơ đầu cơ, thổi giá đất.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp