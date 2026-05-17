TP.HCM sắp có Trung tâm tài chính hàng hải

Trung tâm tài chính hàng hải này thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, tập trung cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), Thành phố đang sở hữu lợi thế lớn về hệ thống cảng biển, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vừa được khởi công cuối tháng 4 vừa qua.

Hiện nay, dù hàng hóa đi qua hệ thống cảng biển TP.HCM nhiều nhưng giao dịch tài chính lại thực hiện tại Singapore và Hong Kong, vì ở đó có các trung tâm tài chính quốc tế.

Giá trị hàng hóa luân chuyển qua các hệ thống cảng ở biển khu vực TP.HCM ước lên tới hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch tài chính vẫn được thực hiện tại Singapore và Hong Kong, chứ không phải ở Việt Nam.

Khoảng 80-90% giao dịch tài chính liên quan đến xuất nhập khẩu và logistics tại khu vực này vẫn diễn ra ở các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, nơi hệ thống pháp lý, thanh khoản ngoại tệ và dịch vụ tài chính đã phát triển hoàn chỉnh. Đây là khoảng trống lớn mà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đang hướng đến khai thác thông qua việc phát triển hệ sinh thái tài chính hàng hải sắp tới.

Theo ông Huân, một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp quốc tế chưa chọn Việt Nam làm nơi giao dịch tài chính là do lo ngại về cơ chế pháp lý và quản lý dòng vốn. Sắp tới sẽ có Tòa án Quốc tế trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, khi đó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.

“Mục tiêu của VIFC-HCMC là trong vòng 5 năm tới sẽ chuyển khoảng 30% giá trị giao dịch hàng hóa hiện tại ở các cảng của chúng ta về lại Việt Nam, tức khoảng 300 tỷ USD mỗi năm. Chúng tôi cũng có chiến lược để thực hiện điều đó”, ông Huân nói.