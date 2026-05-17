  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM sắp có Trung tâm tài chính hàng hải

Chủ Nhật, 21:55, 17/05/2026
VOV.VN - Dự kiến ngày 21/5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) sẽ ra mắt Trung tâm tài chính hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế.

Trung tâm tài chính hàng hải này thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, tập trung cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics. 

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), Thành phố đang sở hữu lợi thế lớn về hệ thống cảng biển, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vừa được khởi công cuối tháng 4 vừa qua.

Hiện nay, dù hàng hóa đi qua hệ thống cảng biển TP.HCM nhiều nhưng giao dịch tài chính lại thực hiện tại Singapore và Hong Kong, vì ở đó có các trung tâm tài chính quốc tế.

Phần lớn hàng hóa luân chuyển qua cảng biển ở TP.HCM nhưng giao dịch tài chính thực hiện ở nước ngoài (Ảnh: Lệ Hằng)

Giá trị hàng hóa luân chuyển qua các hệ thống cảng ở biển khu vực TP.HCM ước lên tới hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch tài chính vẫn được thực hiện tại Singapore và Hong Kong, chứ không phải ở Việt Nam. 

Khoảng 80-90% giao dịch tài chính liên quan đến xuất nhập khẩu và logistics tại khu vực này vẫn diễn ra ở các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, nơi hệ thống pháp lý, thanh khoản ngoại tệ và dịch vụ tài chính đã phát triển hoàn chỉnh. Đây là khoảng trống lớn mà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đang hướng đến khai thác thông qua việc phát triển hệ sinh thái tài chính hàng hải sắp tới.

PGS TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (Ảnh: Lệ Hằng)

Theo ông Huân, một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp quốc tế chưa chọn Việt Nam làm nơi giao dịch tài chính là do lo ngại về cơ chế pháp lý và quản lý dòng vốn. Sắp tới sẽ có Tòa án Quốc tế trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, khi đó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.

“Mục tiêu của VIFC-HCMC là trong vòng 5 năm tới sẽ chuyển khoảng 30% giá trị giao dịch hàng hóa hiện tại ở các cảng của chúng ta về lại Việt Nam, tức khoảng 300 tỷ USD mỗi năm. Chúng tôi cũng có chiến lược để thực hiện điều đó”, ông Huân nói.

Giải pháp nào để khơi thông dòng chảy hàng hóa qua cụm cảng Cái Mép – Thị Vải?

VOV.VN - Là một trong 2 cảng cửa ngõ được xếp loại đặc biệt của Việt Nam (cùng với Hải Phòng), trong những năm qua, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải ở Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, để khơi thông hàng hoá xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, cụm cảng này cần tháo gỡ “điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông kết nối, cải cách thủ tục hành chính, hải quan, kiểm tra chuyên ngành...

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Tag: trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam TP.HCM logistics cảng biển ngân hàng trung tâm tài chính hàng hải TPHCM VIFC-HCMC
Xuất nhập khẩu, logistics gia tăng chi phí do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông khiến chi phí cước vận tải tăng đột biến, thời gian vận chuyển kéo dài và nguy cơ đơn hàng bị trì hoãn đang là những thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics.

Giải pháp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

VOV.VN - Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050 xác định đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại, kết nối liên hoàn giữa các phương thức vận tải và các trung tâm logistics lớn như Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM…

Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển, kết nối cao nguyên ra biển

VOV.VN - Chiều 7/5, Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Logistics và Cảng biển (nhiệm kỳ 2026-2030), đánh dấu bước hình thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực logistics, vận tải và dịch vụ cảng biển của địa phương sau sáp nhập hành chính giữa Phú Yên và Đắk Lắk.

