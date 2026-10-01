Thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực phân tích, phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA28), với chủ đề “Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững” diễn ra hôm nay (01/10), tại TP. Đà Nẵng do Bộ Tài chính đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức. Hơn 300 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu đến từ 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia thẩm định giá trong khu vực và quốc tế tham dự.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) tổ chức Hội nghị thường niên trên cơ sở luân phiên giữa các nước thành viên AVA. Đây là sự kiện quan trọng nhất của AVA, nơi các thành viên trao đổi kiến thức, cập nhật chuẩn mực, nâng cao năng lực và kết nối chuyên môn giữa các nước thành viên và giữa thành viên AVA với các tổ chức, chuyên gia quốc tế về thẩm định giá trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA28) được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục Trưởng cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Chủ tịch Hiệp hội thẩm định viên về giá ASEAN nhiệm kỳ 2025-2026 khẳng định: nghề thẩm định giá đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc, đồng thời có những thời cơ và thuận lợi mới. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình định giá tự động đang từng bước làm thay đổi cách thức thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, phân tích thị trường và thực hiện thẩm định giá.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục Trưởng cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Chủ tịch Hiệp hội thẩm định viên về giá ASEAN nhiệm kỳ 2025-2026 phát biểu tại hội nghị

Yêu cầu phát triển bền vững cũng đang tác động ngày càng sâu rộng tới hoạt động kinh tế, đầu tư, tài chính, bất động sản và giá trị nhiều loại tài sản mới như tài sản sở hữu trí tuệ, kết quả hình thành nhiệm vụ từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những thay đổi liên quan môi trường, xã hội, quản trị, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng bền vững cũng đang đặt ra những vấn đề mới trong việc nhận diện và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị.

Chủ tịch Hiệp hội thẩm định viên về giá ASEAN nhiệm kỳ 2025-2026 Nguyễn Minh Tiến cho rằng, trong một nền kinh tế hội nhập, dòng vốn, tài sản, doanh nghiệp của các giao dịch có tính chất xuyên biên giới ngày càng gia tăng, công nghệ đang làm cho thị trường quốc gia ngày càng kết nối chặt chẽ hơn. Nhiều vấn đề mà nghề thẩm định giá tại mỗi quốc gia đang đối mặt không còn là vấn đề riêng của một quốc gia: “Với vai trò chủ nhà và Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025–2026, Việt Nam mong muốn đóng góp tích cực vào hoạt động của Hiệp hội, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chuyên môn đối với các thành viên, cùng thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của lĩnh vực thẩm định giá trong ASEAN”.

Quang cảnh hội nghị

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị (01 và 02/10), các thành viên Hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận xu hướng mới, nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các mô hình định giá tự động (AVM) đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức thu thập, xử lý và phân tích thông tin. Các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung nhận diện và lượng hóa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cũng như đánh giá tác động của các “yếu tố xanh” đến giá trị tài sản và dự án.

Thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực phân tích, đồng thời phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản. Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, hoàn thiện phương pháp chuyên môn, nâng cao chất lượng dữ liệu và duy trì các yêu cầu về tính minh bạch, độc lập, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực thẩm định giá.

Bà Hajah Bilkis Sa’ar binti Haji Kabri, Trưởng đoàn AVA của Brunei phát biểu tại hội nghị

Bà Hajah Bilkis Sa’ar binti Haji Kabri, Trưởng đoàn Hiệp hội thẩm định viên về giá ASEAN của Brunei đánh giá cao Hội nghị lần thứ 28 do Việt Nam tổ chức: "Cuộc họp đã cho chúng tôi cơ hội để học hỏi lẫn nhau, thấu hiểu các góc nhìn khác nhau và tăng cường sự hợp tác với các thành viên AVA. Chúng ta có thể đến từ những nơi khác nhau và có những kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ những mục tiêu chung: học hỏi, hoàn thiện, đóng góp cho nghề nghiệp của chúng ta và tạo ra giá trị lớn hơn cho cộng đồng cũng như các tổ chức mà chúng ta phụng sự"./.