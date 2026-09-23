Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN bế mạc với những kết quả quan trọng

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Cristina A. Roque cho biết, kinh tế khu vực và thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, bao gồm những diễn biến địa kinh tế, căng thẳng tại Trung Đông, thay đổi trong chính sách thương mại và đầu tư toàn cầu và những rủi ro đứt gãy đối với chuỗi cung ứng.

Tuy vậy, kinh tế ASEAN tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu tích cực, với mức tăng trưởng 4,9% trong năm 2025 và dự kiến đạt 4,5% trong năm 2026, vượt xa tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Kim ngạch thương mại hàng hóa của ASEAN đạt 4.400 tỷ USD, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng lên mức 245,7 tỷ USD trong năm 2025. Những thành tựu này gắn liền trực tiếp với các hoạt động hợp tác tích cực về thương mại, đầu tư và kinh tế trong nội khối ASEAN cũng như với các đối tác toàn cầu.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Cristina A. Roque. Nguồn: ASEAN

Bộ trưởng Cristina A. Roque điểm lại những kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị, như việc xác nhận thông qua Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN (DEFA). Hiệp định đã được hoàn tất đàm phán và hy vọng sẽ tiến hành ký kết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về chính sách Trí tuệ nhân tạo chung ASEAN, đặc biệt khi Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN (DEFA) sắp được ký kết, Bộ trưởng cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa ra tuyên bố về toàn bộ nội dung Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN, chứ không chỉ riêng về AI. Điều quan trọng là cần hiểu rõ phạm vi của DEFA để có thể tận dụng tối đa tiềm năng của Hiệp định này, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh, không chỉ của các tập đoàn lớn mà còn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong không gian kỹ thuật số hoặc trên các nền tảng thương mại điện tử. Ngay cả việc vận chuyển hàng hóa trong nước, vai trò của các nền tảng thương mại điện tử đã vô cùng quan trọng. Tầm quan trọng đó sẽ lớn hơn khi chúng ta bắt đầu luân chuyển hàng hóa trong khu vực ASEAN. Vì vậy, tiềm năng là rất lớn. Đây là một thị trường khổng lồ, nên việc khai thác triệt để tiềm năng của DEFA là rất quan trọng”.

Về các sáng kiến ​công nghiệp chiến lược, các Bộ trưởng ASEAN cũng đã thúc đẩy lộ trình phát triển ngành bán dẫn ASEAN; thiết lập các quy tắc đầu tư khu vực rõ ràng, phát triển các trung tâm nhân tài và đổi mới sáng tạo, đồng thời đảm bảo an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu, nhằm đưa ASEAN trở thành điểm đến hàng đầu cho các khoản đầu tư vào ngành bán dẫn toàn cầu. Các nước ASEAN cũng đặt mục tiêu đưa Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) phiên bản nâng cấp sớm có hiệu lực trong năm 2026, thúc đẩy các kế hoạch thành lập Trung tâm Xuất sắc ASEAN về Công nghiệp Sáng tạo và Trung tâm Xuất sắc ASEAN dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSM).

Trong khi đó, các cuộc tham vấn song phương và với các đối tác đã mang lại kết quả cụ thể. Đáng chú ý, các nước ký Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đầu tư ASEAN - Hồng Kông (HA), qua đó thiết lập các quy tắc rõ ràng hơn nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư; ASEAN chính thức khởi động đàm phán trong năm nay nhằm nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc.