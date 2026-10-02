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Hơn 2.995 tỉ đồng xây dựng kè, chỉnh trang đô thị kênh Phụng Hiệp ở Cà Mau

Thứ Sáu, 18:46, 02/10/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư xây kè, chỉnh trang đô thị dọc kênh Quản Lộ Phụng Hiệp. Dự án gồm khoảng 7,5km kè hai bên bờ và nạo vét khoảng 3,8 km kênh.

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè ven sông kết hợp chỉnh trang đô thị tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến cầu Cái Nhúc, thuộc phường An Xuyên và phường Tân Thành.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.995 tỉ đồng. Năm 2026 chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027 - 2030 thực hiện đầu tư.

Tuyến kè dài tổng cộng khoảng 7,5 km, có vỉa hè kết hợp giao thông đô thị phía sau, hệ thống thoát nước, trạm bơm, lan can an toàn, chiếu sáng và cây xanh; đồng thời khoảng 3,8 km kênh sẽ được nạo vét.

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Kênh Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn thuộc phường Tân Thành.

Dự án nhằm chống sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân, hạ tầng và quỹ đất ven kênh; cải thiện cảnh quan, môi trường sống, tăng khả năng tiêu thoát nước, tạo hành lang an toàn và phát triển giao thông thủy. Bên cạnh đó còn hướng đến phát triển hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực trung tâm tỉnh.

Phần xây dựng có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1.391 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được tách riêng, có sơ bộ tổng mức đầu tư 1.604 tỉ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn cho dự án từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 hoặc nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến, Trung ương bố trí hơn 1.756 tỉ đồng, địa phương đối ứng hơn 1.238 tỉ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu lựa chọn phương án xây dựng phù hợp thực tế, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao đáp ứng tiến độ, không để thất thoát, lãng phí ngân sách. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ vốn, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

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Đất mũi Cà Mau

VOV.VN - Khắc họa cảnh sắc thiên nhiên trù phú cùng sức sống vươn lên mạnh mẽ nơi miền Đất mũi, bài hát "Đất mũi Cà Mau" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do Chu Thanh Hương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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