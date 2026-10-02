VOV.VN - Khắc họa cảnh sắc thiên nhiên trù phú cùng sức sống vươn lên mạnh mẽ nơi miền Đất mũi, bài hát "Đất mũi Cà Mau" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do Chu Thanh Hương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Giai điệu Tổ quốc" của nhạc sĩ Trần Tiến mang âm hưởng hào hùng và dạt dào tình yêu đất nước. Bài hát do NSƯT Thúy Lan thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khẳng định niềm tin sắt son về một tương lai tươi sáng và phồn vinh của Tổ quốc, bài hát "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" của nhạc sĩ Huy Du do Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khơi dậy khí thế lao động hăng say và tinh thần kiến thiết, dựng xây đất nước, bài hát "Đi lên trong ánh bình minh" của nhạc sĩ Vũ Thanh do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khắc họa hình ảnh Thủ đô bình yên, kiên cường sau những năm tháng khói lửa chiến tranh, bài hát "Trời Hà Nội xanh" của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Vũ Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Giọt mưa thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong gợi mở một không gian mùa thu lãng mạn đầy chất thơ cùng nỗi niềm hoài niệm da diết. Bài hát do NSND Mai Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.