Hơn 5 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế sau 9 tháng

Gần 224.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 9 tháng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/10, trong tháng 9, cả nước có gần 11.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 75.500 lao động, giảm 4,9% về số doanh nghiệp, giảm 7,2% về vốn đăng ký nhưng tăng 25,0% về số lao động so với tháng 8.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 8.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1,884 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 733.100 lao động, tăng 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 32,7% về vốn đăng ký nhưng giảm 16,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, cả nước có gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14%. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 223.900 doanh nghiệp, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Xét theo khu vực kinh tế, 9 tháng năm 2026 có 1.558 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; hơn 36.900 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,1%; gần 111.200 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 0,1%.

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý.

Riêng trong tháng 9, có 3.671 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9.371, tăng 23,9% so với tháng trước và tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước. Có 7.918 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,8% so với tháng trước nhưng tăng 89,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước; 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%. Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể lên tới hơn 48.700, tăng 118,8%. Bình quân 1 tháng có 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp công nghiệp kỳ vọng sản xuất khởi sắc trong quý IV

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy, trong quý III/2026, có 34,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn so với quý II; 45,7% nhận định hoạt động ổn định và 20,1% cho biết gặp khó khăn.

Doanh nghiệp thành lập mới bùng nổ nhưng làn sóng rút lui vẫn chưa hạ nhiệt VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh với gần 77.800 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 41.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao, bình quân hơn 27.000 mỗi tháng, cho thấy khó khăn còn hiện hữu.

Triển vọng quý IV/2026 có dấu hiệu tích cực hơn khi 39,2% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ cải thiện so với quý III; 44,7% dự kiến duy trì ổn định và 16,1% nhận định sẽ khó khăn hơn.

Xét theo khu vực kinh tế, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV tốt hơn hoặc ổn định so với quý III cao nhất ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 85,5%. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước là 83,3% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 83,1%.

Về khối lượng sản xuất, trong quý III/2026, có 35,3% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất tăng so với quý II; 44,4% cho biết ổn định và 20,3% nhận định giảm. Sang quý IV, có 39% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng, 46,2% dự báo ổn định và 14,8% dự báo giảm.

Đối với đơn đặt hàng mới, trong quý III/2026, có 31,9% doanh nghiệp ghi nhận số lượng đơn hàng tăng so với quý II; 48,3% cho biết đơn hàng ổn định và 19,8% ghi nhận giảm. Triển vọng quý IV tích cực hơn khi 37,3% doanh nghiệp dự kiến số lượng đơn hàng mới tăng, 48,3% dự báo ổn định và 14,4% dự báo giảm.

Với đơn đặt hàng xuất khẩu, trong quý III/2026, có 24,8% doanh nghiệp ghi nhận số đơn hàng mới tăng so với quý II; 56% có đơn hàng ổn định và 19,2% ghi nhận giảm. Dự báo quý IV, tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng đơn hàng xuất khẩu mới tăng là 30,8%; 54,2% dự kiến ổn định và 15% dự báo giảm.