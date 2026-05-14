Hơn 77% thửa đất chưa hoàn thiện dữ liệu, áp lực lớn trước mốc 2026

Thứ Năm, 11:18, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất, nhưng hơn 77% vẫn chưa hoàn thiện hoặc chưa có dữ liệu. Khối lượng tồn đọng rất lớn đang tạo áp lực nặng lên tiến độ, trong khi mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 ngày càng cận kề.

Còn 77,5% thửa đất chưa hoàn thiện

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Trong đó, các bộ, ngành và địa phương đã hoàn tất rà soát, chỉnh lý và cập nhật dữ liệu đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” đối với 23,5 triệu thửa đất (Nhóm 1). Bên cạnh đó, 38,9 triệu thửa đất đã được tạo lập dữ liệu nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và đối khớp thông tin (Nhóm 2). Đáng chú ý, còn tới 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu (Nhóm 3).

Từ thực tế này, tổng số thửa đất cần tiếp tục làm sạch, hoàn thiện thông tin hoặc xây dựng mới cơ sở dữ liệu lên tới khoảng 82,1 triệu thửa, tương đương 77,5% tổng số thửa đất trên cả nước. Khối lượng công việc còn lại là rất lớn trong bối cảnh mục tiêu hoàn thành được đặt ra vào năm 2026.

Trước yêu cầu cấp bách này, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với hơn 82 triệu thửa đất trên cả nước trong năm 2026.

Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, không có dư địa để chậm trễ hay điều chỉnh tiến độ. Do đó, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng, đồng thời tổ chức triển khai theo kế hoạch cụ thể, lượng hóa rõ kết quả, gắn trách nhiệm với từng khâu theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, nhằm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Chạy đua 2026, siết kỷ luật, phân rõ trách nhiệm

Theo Thông báo số 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn trực tiếp với mục tiêu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ số và kinh tế số.

Yêu cầu xuyên suốt là hệ thống dữ liệu phải đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, trở thành nền tảng cho cung cấp dịch vụ công trực tuyến và khai thác dữ liệu quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm 2026 là mốc thời gian bắt buộc hoàn thành, không được phép chậm trễ hay kéo dài tiến độ. Người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và sản phẩm đầu ra.

Theo lộ trình, các nhóm thửa đất đã có dữ liệu và cần hoàn thiện phải cơ bản xong trong quý II/2026. Nhóm chưa có dữ liệu phải hoàn tất đo đạc, lập hồ sơ trong quý III/2026, trước khi bước vào giai đoạn quý IV tập trung kiểm tra, đánh giá và đưa vào khai thác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo tiến độ hai tuần một lần, đồng thời phân loại rõ địa phương làm tốt để nhân rộng và địa phương chậm tiến độ để xử lý trách nhiệm. Cùng với đó, các bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp trong làm sạch dữ liệu, bố trí kinh phí và giải quyết vướng mắc công nghệ.

Ở cấp địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng dữ liệu, đồng thời chủ động huy động nguồn lực hợp pháp để triển khai. Dữ liệu đủ điều kiện phải được đưa vào vận hành ngay, không chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống.

Cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý trách nhiệm cũng được tăng cường, trong đó địa phương làm tốt sẽ được biểu dương, còn trường hợp chậm trễ sẽ bị kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Trong bối cảnh khối lượng công việc còn rất lớn, cuộc “tổng rà soát” dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị của toàn hệ thống. Chương trình không chỉ giúp chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng: Năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

VOV.VN - Sáng 6/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với đại diện các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện Chỉ thị số 05 về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai 2026 106 triệu thửa đất Việt Nam 82 1 triệu thửa đất cần cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tiêu chí đúng đủ sạch sống đất đai tiến độ xây dựng dữ liệu đất đai áp lực hoàn thành dữ liệu đất đai Chỉ thị 05 CT TTg đất đai chuyển đổi số quản lý đất đai
