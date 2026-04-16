Sắp hết hạn khai thuế, hộ kinh doanh nộp chậm bị phạt bao nhiêu tiền?

Thứ Năm, 16:49, 16/04/2026
VOV.VN - Hết hạn phải nộp hồ sơ khai thuế (chậm nhất là ngày 20/4 hoặc 30/4/2026 tuỳ vào doanh thu), nếu chậm nộp, hộ kinh doanh có thể bị phạt tiền tối đa là 12,5 triệu đồng.

Trong tháng 4/2026 hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 20/4 hoặc 30/4/2026 tuỳ vào doanh thu.Trong trường hợp chậm nộp, hộ kinh doanh có thể bị phạt đến 12,5 triệu đồng.

Hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh trong tháng 4/2026

Theo Điều 10, khoản 1, khoản 4 Điều 18 Nghị định 68/2026/NĐ-CP và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2026/TT-BTC thì hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh trong tháng 4/2026 như sau: 

(1) Hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử theo mẫu 01/BK-STK, chậm nhất ngày 20/4/2026.

(2) Nhóm có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm 

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng nộp thuế theo thu nhập hoặc doanh thu đều phải thực hiện thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử và nộp tờ khai thuế (01/CNKD) chậm nhất là 30/4/2026. Riêng đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo thu nhập phải lập Bảng kê tồn kho (01/BK-HTK).

(3) Hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ 

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng phải thực hiện thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử, hồ sơ khai thuế tháng 1, tháng 2, tháng 3/2026 (01/CNKD) và lập Bảng kê tồn kho (01/BK-HTK) chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Sắp hết hạn khai thuế, hộ kinh doanh nộp chậm bị phạt đến 12,5 triệu đồng

Hộ kinh doanh chậm kê khai thuế bị phạt theo quy định tại khoản 4 Điều 7 và Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 310/2025/NĐ-CP) cụ thể như sau:

sap het han khai thue, ho kinh doanh nop cham bi phat bao nhieu tien hinh anh 1
PV/VOV.VN
Nguồn: thuvienphapluat.vn
Hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026: 3 việc cần làm ngay

VOV.VN - Theo quy định của pháp luật thuế, thời gian nộp hồ sơ khai thuế kỳ tháng 3/2026 chậm nhất là ngày 20/4/2026 nếu kê khai theo tháng, còn theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1/2026 chậm nhất là ngày 4/5/2026 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4).

VOV.VN - Theo quy định của pháp luật thuế, thời gian nộp hồ sơ khai thuế kỳ tháng 3/2026 chậm nhất là ngày 20/4/2026 nếu kê khai theo tháng, còn theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1/2026 chậm nhất là ngày 4/5/2026 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4).

Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026

VOV.VN - Chiều 3/4, VCCI và Cục Thuế phối hợp tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.

VOV.VN - Chiều 3/4, VCCI và Cục Thuế phối hợp tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.

Hộ kinh doanh kê khai thuế theo doanh thu: Cần chuẩn bị gì?

VOV.VN - Từ 2026, hộ kinh doanh thực hiện phương thức kê khai nộp thuế theo doanh thu thực tế, đặt ra yêu cầu mới đối với hộ kinh doanh trong việc quản lý doanh thu, lưu trữ dữ liệu bán hàng và thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch.

VOV.VN - Từ 2026, hộ kinh doanh thực hiện phương thức kê khai nộp thuế theo doanh thu thực tế, đặt ra yêu cầu mới đối với hộ kinh doanh trong việc quản lý doanh thu, lưu trữ dữ liệu bán hàng và thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch.

