Huế đẩy nhanh tiến độ thi công trường liên cấp ở biên giới

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, phục vụ khoảng 1.840 học sinh, trong đó có khoảng 200 học sinh nội trú. Công trình bao gồm khu lớp học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, sân thể thao, đồng thời nâng cấp 2 điểm trường tại các thôn A Roàng 2 và Ka Roòng – A Hơ.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế kiểm tra thực tế

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 cho biết, đến nay công trình đạt hơn 42% khối lượng thi công. Hàng trăm kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục 2 ca mỗi ngày để bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, một số hạng mục phần thô như khu nội trú học sinh, khu nội trú giáo viên và nhà ăn vẫn chưa bảo đảm tiến độ.

Dự án trường liên cấp xã A Lưới 3 đang đẩy nhanh tiến độ

Theo ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2, đơn vị tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công. “Thời gian này, chủ đầu tư thi công quyết liệt các hạng mục công trình để đảm bảo tiến độ. Hiện trên công trường có khoảng 300 người cùng máy móc thiết bị, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục kỹ thuật".

Những ngôi trường dọc biên giới thành phố Huế đang dần thành hình

Trong khi đó, tại xã A Lưới 3, dự án trường liên cấp phục vụ hơn 1.000 học sinh đã đạt khoảng 45% khối lượng thi công. Hơn 230 công nhân đang làm việc ngày đêm nhằm kịp đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn như thiếu nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát; giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao do nhiều công trình đồng loạt triển khai tại khu vực miền núi.

Đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh xây dựng trường liên cấp tại biên giới thành phố Huế

Trung tá Nguyễn Đình Hiến, Chỉ huy Trưởng Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và chất lượng công trình. “Trên công trường hiện nay đang duy trì 250 cán bộ, kỹ sư và người lao động, đảm bảo thi công, lao động thường xuyên, đảm bảo tiến độ và kỹ thuật, chất lượng công trình. Trong quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết mưa, điều kiện thì công phức tạp nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, những khó khăn đó đã phần nào được giải quyết, đẩy mạnh tiến độ của tất cả hạng mục công trình. Nhà thầu cũng cam kết huy động mọi nguồn lực, phấn đấu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/7”.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (quần xanh, đi hàng đầu), Chủ tịch UBND thành phố Huế

Trong các đợt kiểm tra gần đây, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đẩy mạnh thi công, tổ chức làm việc tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ các dự án.

Lãnh đạo TP Huế kiểm tra tiến độ xây dựng công trình

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế đề nghị các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường liên cấp tại xã A Lưới 3

“Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành lên tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị tổ chức thi công, tăng ca, tăng kíp, làm ngày làm đêm, phấn đấu mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn bộ 2 trường ở A Lưới 3 và A Lưới 4 trước ngày 30/7/2026, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tuyệt đối an toàn thi công, tránh thất thoát lãng phí trong triển khai dự án”.

Hiện thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới, với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30/7 năm nay.