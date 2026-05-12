中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Di sản Huế trở thành động lực phát triển

Thứ Ba, 17:10, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986-2026)”, do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức ngày 12/5, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa.

 

Hội thảo này đã nhận 25 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các sở, ban, ngành, trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Nội dung các tham luận cho biết, sau 40 năm đổi mới, thành phố Huế có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Huế đang hình thành 4 trung tâm lớn gồm: Trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc; Trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao; Trung tâm y tế chuyên sâu và Trung tâm khoa học công nghệ. Một trong những nội dung nổi bật đó là quá trình chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển. Các nhà nghiên cứu cho rằng, Huế đã từng bước thay đổi tư duy bảo tồn di sản, từ “giữ gìn” sang “bảo tồn gắn với phát triển”, đưa di sản trở thành nền tảng của kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa.  

di san hue tro thanh dong luc phat trien hinh anh 1
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, Huế đã có bước đi riêng mang tính đặc trưng phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và tăng trưởng kinh tế xã hội: "Có thể tự hào rằng, những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô không những được gìn giữ mà còn từng bước được khai thác hiệu quả, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Huế đang dần định vị rõ nét và là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, hướng tới mô hình đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam và khu vực. Hội thảo, là dịp để nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới của thành phố và là diễn đàn khoa học quan trọng để trao đổi, thảo luận, đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển trong giai đoạn mới”. 

di san hue tro thanh dong luc phat trien hinh anh 2
Quang cảnh hội thảo

Nhiều ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh vai trò của Festival Huế trong quảng bá hình ảnh đô thị di sản, thúc đẩy du lịch và tạo động lực cho các ngành dịch vụ phát triển. Đồng thời, các lĩnh vực như mỹ thuật, làng nghề truyền thống, bảo tàng và tín ngưỡng dân gian cũng được xác định là những cấu phần quan trọng của kinh tế di sản. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội thảo cũng chỉ ra nhiều vấn đề đặt ra đối với Huế trong giai đoạn mới. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu tháo gỡ các “điểm nghẽn” của ngành du lịch, đổi mới mô hình phát triển Festival Huế, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng mô hình đô thị di sản đặc thù phù hợp với thành phố trực thuộc Trung ương.

di san hue tro thanh dong luc phat trien hinh anh 3
Các nhà nghiên cứu trình bày tham luận tại hội thảo

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế đề nghị, Huế cần tiếp tục phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân; phát huy “quyền lực mềm” từ văn hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

“Trải qua 40 năm đổi mới, kinh tế của tỉnh, nay là thành phố đã hướng đến quy mô kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các nghiên cứu nhấn mạnh vai trò các sự kiện văn hóa như Festival Huế trong việc quảng bá hình ảnh, kích thích du lịch và phát triển kinh tế. Đồng thời, những đánh giá về thành tựu và hạn chế của ngành du lịch đã chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Động lực để phát triển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ
Huế tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ

VOV.VN - Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

Huế tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ

Huế tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ

VOV.VN - Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng
Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

VOV.VN - Thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản, xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều.

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

VOV.VN - Thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản, xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều.

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5
Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, trong ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô Huế.

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, trong ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô Huế.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc