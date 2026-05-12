Di sản Huế trở thành động lực phát triển

Hội thảo này đã nhận 25 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các sở, ban, ngành, trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Nội dung các tham luận cho biết, sau 40 năm đổi mới, thành phố Huế có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Huế đang hình thành 4 trung tâm lớn gồm: Trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc; Trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao; Trung tâm y tế chuyên sâu và Trung tâm khoa học công nghệ. Một trong những nội dung nổi bật đó là quá trình chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển. Các nhà nghiên cứu cho rằng, Huế đã từng bước thay đổi tư duy bảo tồn di sản, từ “giữ gìn” sang “bảo tồn gắn với phát triển”, đưa di sản trở thành nền tảng của kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, Huế đã có bước đi riêng mang tính đặc trưng phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và tăng trưởng kinh tế xã hội: "Có thể tự hào rằng, những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô không những được gìn giữ mà còn từng bước được khai thác hiệu quả, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Huế đang dần định vị rõ nét và là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, hướng tới mô hình đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam và khu vực. Hội thảo, là dịp để nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới của thành phố và là diễn đàn khoa học quan trọng để trao đổi, thảo luận, đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển trong giai đoạn mới”.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh vai trò của Festival Huế trong quảng bá hình ảnh đô thị di sản, thúc đẩy du lịch và tạo động lực cho các ngành dịch vụ phát triển. Đồng thời, các lĩnh vực như mỹ thuật, làng nghề truyền thống, bảo tàng và tín ngưỡng dân gian cũng được xác định là những cấu phần quan trọng của kinh tế di sản. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội thảo cũng chỉ ra nhiều vấn đề đặt ra đối với Huế trong giai đoạn mới. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu tháo gỡ các “điểm nghẽn” của ngành du lịch, đổi mới mô hình phát triển Festival Huế, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng mô hình đô thị di sản đặc thù phù hợp với thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế đề nghị, Huế cần tiếp tục phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân; phát huy “quyền lực mềm” từ văn hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Trải qua 40 năm đổi mới, kinh tế của tỉnh, nay là thành phố đã hướng đến quy mô kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các nghiên cứu nhấn mạnh vai trò các sự kiện văn hóa như Festival Huế trong việc quảng bá hình ảnh, kích thích du lịch và phát triển kinh tế. Đồng thời, những đánh giá về thành tựu và hạn chế của ngành du lịch đã chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.