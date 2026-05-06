  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Huế vận hành thí điểm tour thuyền điện “xanh” trên 3 dòng sông

Thứ Tư, 06:01, 06/05/2026
VOV.VN - Thành phố Huế vừa đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến du lịch bằng thuyền điện thân thiện môi trường, kết nối sông Hương, sông Đông Ba và lần đầu khai thác du lịch trên sông Ngự Hà - dòng sông gắn liền với Kinh thành Huế.

Tuyến du lịch bằng thuyền điện tại Huế là mô hình do Công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông đầu tư, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường thủy và hướng tới phát triển bền vững.

Khám phá Huế bằng thuyền điện trên sông

Các phương tiện sử dụng trong tour là thuyền điện vận hành không khói, hạn chế tiếng ồn, tạo không gian tham quan êm ái, phù hợp với đặc trưng trầm lắng của đô thị di sản. Điểm nhấn của tuyến là đoạn qua sông Ngự Hà – khu vực từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ và điều hòa cảnh quan Hoàng thành Huế.   

Du lịch thuyền điện trên sông Ngự Hà

Theo kế hoạch, tour du lịch bằng thuyền điện vào ban ngày kéo dài khoảng 90 phút, hoạt động từ 7h đến 18h. Vào buổi tối, tour du lịch này kéo dài 60 phút, từ 19h đến 21h, xuất phát từ bến Tòa Khâm đến khu vực cầu Nguyễn Hoàng.

Khách du lịch trên thuyền điện

Ông Phan Việt Trung - Giám đốc Công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông (đơn vị khai thác thuyền điện) cho biết, toàn bộ hành trình được thiết kế theo tiêu chí du lịch xanh, hạn chế rác thải nhựa và các sản phẩm dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái sông nước. 

“Chúng tôi hướng tới khách nhóm nhỏ, gia đình đi xuyên Việt và khách quốc tế. Hiện nay nhiều khách đi theo mô hình du lịch gia đình, đi xuyên Việt; hoặc khách nước ngoài đi theo nhóm từ 15-20 khách. Công ty sẽ cố gắng kết nối các khu vực di sản trên chuyến hành trình, vì chiếc thuyền vừa phải, phục vụ mục đích cho việc ngắm cảnh để khách có thể trải nghiệm được”, ông Phan Việt Trung nói.

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

VOV.VN - Thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản, xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Huế đón hơn 610.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4-01/5

VOV.VN - Trong 5 ngày dịp lễ 30/4 – 01/5 (từ 29/4 đến 03/5), thành phố Huế đón khoảng 610.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, trong ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô Huế.

Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

VOV.VN - UBND thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương.

