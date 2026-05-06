Huế vận hành thí điểm tour thuyền điện “xanh” trên 3 dòng sông

Tuyến du lịch bằng thuyền điện tại Huế là mô hình do Công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông đầu tư, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường thủy và hướng tới phát triển bền vững.

Khám phá Huế bằng thuyền điện trên sông

Các phương tiện sử dụng trong tour là thuyền điện vận hành không khói, hạn chế tiếng ồn, tạo không gian tham quan êm ái, phù hợp với đặc trưng trầm lắng của đô thị di sản. Điểm nhấn của tuyến là đoạn qua sông Ngự Hà – khu vực từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ và điều hòa cảnh quan Hoàng thành Huế.

Theo kế hoạch, tour du lịch bằng thuyền điện vào ban ngày kéo dài khoảng 90 phút, hoạt động từ 7h đến 18h. Vào buổi tối, tour du lịch này kéo dài 60 phút, từ 19h đến 21h, xuất phát từ bến Tòa Khâm đến khu vực cầu Nguyễn Hoàng.

Ông Phan Việt Trung - Giám đốc Công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông (đơn vị khai thác thuyền điện) cho biết, toàn bộ hành trình được thiết kế theo tiêu chí du lịch xanh, hạn chế rác thải nhựa và các sản phẩm dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái sông nước.

“Chúng tôi hướng tới khách nhóm nhỏ, gia đình đi xuyên Việt và khách quốc tế. Hiện nay nhiều khách đi theo mô hình du lịch gia đình, đi xuyên Việt; hoặc khách nước ngoài đi theo nhóm từ 15-20 khách. Công ty sẽ cố gắng kết nối các khu vực di sản trên chuyến hành trình, vì chiếc thuyền vừa phải, phục vụ mục đích cho việc ngắm cảnh để khách có thể trải nghiệm được”, ông Phan Việt Trung nói.