Bắt nữ quái trộm túi xách chứa gần 40 triệu đồng ở chợ Đông Ba

Khoảng 14h ngày 9/5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong túi có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, Công an phường Phú Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Nguyễn Thị Dương tại cơ quan công an

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1961, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Đây là đối tượng có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra trong một vụ án khác.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.