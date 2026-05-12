Bắt nữ quái trộm túi xách chứa gần 40 triệu đồng ở chợ Đông Ba

Thứ Ba, 15:30, 12/05/2026
VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp túi xách, bên trong có gần 40 triệu đồng tại chợ Đông Ba.

Khoảng 14h ngày 9/5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong túi có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, Công an phường Phú Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Nguyễn Thị Dương tại cơ quan công an

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1961, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Đây là đối tượng có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra trong một vụ án khác.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

6 người chung tiền mua ma túy đá mang ra biển sử dụng

VOV.VN - Ngày 12/5, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Tag: chợ Đông Ba thành phố Huế trộm túi xách
Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép tại khu vực cửa khẩu.

Nghi phạm sát hại vợ con, chém cha mẹ ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện

VOV.VN - Sáng 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) – nghi phạm trong vụ sát hại vợ, con nhỏ và chém cha mẹ ruột trọng thương đã tử vong trong quá trình điều trị.

Sát hại bạn gái đang mang thai rồi tìm cách xóa dấu vết

VOV.VN - Khanh khai nhận sát hại bạn gái tại phòng trọ rồi bỏ đi, sau đó quay lại mua xăng và dầu hỏa đổ lên thi thể nạn nhân và đồ vật trong phòng nhằm che giấu hành vi.

