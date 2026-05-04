Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống cửa biển Thuận An, Huế

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h45 phút ngày 3/5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống mặt nước phía dưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài được để lại trên cầu.

Qua xác minh bước đầu, nạn nhân nghi là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định và không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sống cùng em gái ruột tại thôn Tân Thành, phường Phong Quảng, thành phố Huế (xã Quảng Công cũ).

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm 3/5 đến sáng 4/5 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.