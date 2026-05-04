Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống cửa biển Thuận An, Huế

Thứ Hai, 12:15, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, thành phố Huế.

 

Clip các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h45 phút ngày 3/5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống mặt nước phía dưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài được để lại trên cầu.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Qua xác minh bước đầu, nạn nhân nghi là ông L.T.  (47 tuổi), không có việc làm ổn định và không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sống cùng em gái ruột tại thôn Tân Thành, phường Phong Quảng, thành phố Huế (xã Quảng Công cũ).

Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực cầu Thuận An

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích

 Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm 3/5 đến sáng 4/5 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Điều tra vụ án mạng tại Quảng Trị làm 2 người thương vong

VOV.VN - Sáng nay (4/5), Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

VOV.VN - Sáng nay (4/5), Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người tử vong

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện.

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện.

Truy quét các điểm khai thác vàng trái phép tại Huế

VOV.VN - UBND xã A Lưới 1 vừa có báo cáo gửi UBND thành phố Huế và các cơ quan chức năng về tình trạng khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn.

VOV.VN - UBND xã A Lưới 1 vừa có báo cáo gửi UBND thành phố Huế và các cơ quan chức năng về tình trạng khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn.

