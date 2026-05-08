Tìm thấy nữ hành khách trong rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Thứ Sáu, 14:53, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 1 ngày mất tích khi rời tàu SE10 tại khu vực đèo Hải Vân, thành phố Huế, nữ hành khách đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Sáng 8/5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, chị Bùi Thị T., sinh năm 2001, quê tỉnh Phú Thọ đã gặp gỡ gia đình sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân. Trước đó, trưa 6/5, khi tàu SE10 dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc, chị T. bất ngờ rời khỏi tàu do có biểu hiện bất ổn tâm lý sau sinh. Đến khi tàu chuẩn bị đến ga Lăng Cô, người thân mới phát hiện sự việc và báo cho tổ tàu. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng và hướng dẫn gia đình quay lại ga Hải Vân Bắc để tổ chức tìm kiếm. Công an, Bộ đội biên phòng cùng nhân viên đường sắt được huy động xuyên đêm rà soát khu vực rừng núi hiểm trở quanh đèo Hải Vân.

tim thay nu hanh khach trong rung hai van sau hon 1 ngay mat tich hinh anh 1
Chị Bùi Thị T đoàn tụ với người thân sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng Hải Vân

Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, tìm kiếm tại các đường mòn, khe suối, bụi rậm và khu vực rừng sâu. Do địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng flycam để mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời kiểm soát các lối đi trong khu vực.

Đến chiều 7/5, chị T. được tìm thấy trong tình trạng đói, mệt, sau nhiều giờ đi lạc trong rừng. Ngay sau đó, chị được đưa về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thức ăn, nước uống và theo dõi y tế trước khi trở về gia đình.

Việc phối hợp kịp thời giữa các lực lượng chức năng đã giúp đảm bảo an toàn cho nữ hành khách, khép lại cuộc tìm kiếm đầy căng thẳng tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Hải Vân mất tích trên tàu SE10 trầm cảm sau sinh tìm kiếm xuyên đêm ga Hải Vân Bắc Công an Chân Mây Lăng Cô nữ hành khách mất tích rừng núi Hải Vân Bộ đội Biên phòng đoàn tụ gia đình mất tích giải cứu người đèo Hải Vân
Tin liên quan

Vụ 2 vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy thi thể người vợ sau 7 ngày

VOV.VN - Ngày 7/5, đại diện UBND xã Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị L. 69 tuổi, trú xã Phước Hải, TP.HCM trong khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu, thuộc xã Hồ Tràm.

Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống cửa biển Thuận An, Huế
VOV.VN - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, thành phố Huế.

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen
VOV.VN - Trưa 2/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân chèo Sup ở hồ Đá Đen (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đã được tìm thấy.

