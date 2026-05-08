Tìm thấy nữ hành khách trong rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Sáng 8/5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, chị Bùi Thị T., sinh năm 2001, quê tỉnh Phú Thọ đã gặp gỡ gia đình sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân. Trước đó, trưa 6/5, khi tàu SE10 dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc, chị T. bất ngờ rời khỏi tàu do có biểu hiện bất ổn tâm lý sau sinh. Đến khi tàu chuẩn bị đến ga Lăng Cô, người thân mới phát hiện sự việc và báo cho tổ tàu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng và hướng dẫn gia đình quay lại ga Hải Vân Bắc để tổ chức tìm kiếm. Công an, Bộ đội biên phòng cùng nhân viên đường sắt được huy động xuyên đêm rà soát khu vực rừng núi hiểm trở quanh đèo Hải Vân.

Chị Bùi Thị T đoàn tụ với người thân sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng Hải Vân

Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, tìm kiếm tại các đường mòn, khe suối, bụi rậm và khu vực rừng sâu. Do địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng flycam để mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời kiểm soát các lối đi trong khu vực.

Đến chiều 7/5, chị T. được tìm thấy trong tình trạng đói, mệt, sau nhiều giờ đi lạc trong rừng. Ngay sau đó, chị được đưa về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thức ăn, nước uống và theo dõi y tế trước khi trở về gia đình.

Việc phối hợp kịp thời giữa các lực lượng chức năng đã giúp đảm bảo an toàn cho nữ hành khách, khép lại cuộc tìm kiếm đầy căng thẳng tại khu vực rừng núi Hải Vân.