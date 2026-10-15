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Hướng dẫn tra cứu và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile

Thứ Năm, 19:01, 15/10/2026
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VOV.VN - Người dân có thể tra cứu nghĩa vụ và thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thông qua ứng dụng eTax Mobile, giúp thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà, đất.

Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, người nộp thuế cần đăng nhập tài khoản trên ứng dụng, tra cứu nghĩa vụ thuế và lựa chọn đúng khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần thanh toán.

huong dan tra cuu va nop thue su dung dat phi nong nghiep qua etax mobile hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Trước khi thực hiện giao dịch, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ thông tin thửa đất hoặc căn hộ, kỳ thuế và số tiền phải nộp. Sau đó, người dùng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn trên ứng dụng và lưu lại chứng từ giao dịch để phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết. Sau khi nộp tiền, người dân nên kiểm tra lại trạng thái khoản thuế trên hệ thống.

Trường hợp đã thanh toán nhưng hệ thống vẫn hiển thị số tiền còn nợ, người nộp thuế cần đối chiếu chứng từ, kỳ thuế và mã khoản nộp; đồng thời liên hệ cơ quan thuế nơi có đất để được kiểm tra, xử lý.

Việc chủ động tra cứu trên eTax Mobile giúp người nộp thuế theo dõi thông tin nghĩa vụ tài chính và kịp thời phát hiện những sai sót có thể phát sinh trong quá trình kê khai, nộp thuế.

PV/VOV.VN
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