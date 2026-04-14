Nga khẳng định đề xuất tiếp nhận urani làm giàu từ Iran vẫn còn hiệu lực

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov cho biết sáng kiến về việc tiếp nhận urani làm giàu của Iran từng đươc Tổng thống Nga Putin đưa ra trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và một số quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, phía Nga hiện chưa nhận được phản hồi cụ thể về đề xuất này.

Sau khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Pakistan không đạt kết quả, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho hải quân Mỹ triển khai phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 13/4.

Trước đó, Nga đã nhấn mạnh tinh thần thiện chí, sẵn sàng đóng vai trò gian trung gian nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng. Ông Peskov cũng cảnh báo rằng bất cứ động thái phong tỏa nào tại eo biển Homuz đều sẽ tác động tiêu cực đến thị trường quốc tế, nhất là thị trường năng lượng.

Các diễn biến mới liên quan đến leo thang căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đặt ra những thách thức lớn đối với sự ổn định của khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khi các nỗ lực ngoại giao gần đây chưa đạt được bước tiến đột phá.