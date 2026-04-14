Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc, các nhà trung gian nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận

Một số nguồn tin khẳng định các bên vẫn duy trì liên lạc và tiến trình thương thảo đã có thêm tiến triển. Theo các nguồn tin Israel và Arab, trong những ngày qua, 3 nhà trung gian chủ chốt là Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhỹ Kỳ, vẫn đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách bất đồng quan điểm giữa Mỹ và Iran, nhằm tiến tới thỏa thuận về kết thúc xung đột hoặc kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay.

Kênh số 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hiện tại, liên lạc giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì và các cuộc trao đổi gần đây giữa hai bên đã đạt được tiến triển. Theo đó, Mỹ đã thể hiện lập trường đàm phán mềm mại hơn, chỉ đề xuất đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran trong 20 năm, thay vì yêu cầu chấm dứt hoàn toàn. Iran cũng chấp nhận phương án đóng băng này, nhưng đề nghị thời gian đóng băng dưới 10 năm.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng yêu cầu Iran phải chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra nước ngoài, trong khi Tehran đề nghị được pha loãng số nguyên liệu này trong nước dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Các nguồn tin nhận định đây là những khác biệt có thể thu hẹp được, nhưng cần thêm thời gian thảo luận. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn 2 tuần hiện nay, được mở rộng lên thành 45 đến 60 ngày, nhằm cho phép các bên có thể đi đến thỏa thuận.

Theo đề xuất của Pakistan, Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4. 3 ngày sau, hai bên tổ chức đối thoại trực tiếp tại Pakistan với 2 vòng thảo luận liên tiếp kéo dài gần trọn ngày 11/4, nhưng không đi đến thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump ngay sau đó thông báo ắp đặt phong tỏa eo biển Hormuz cùng tất cả các cảng của Iran từ ngày 13/4. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gọi đây là hành vi “cướp biển”, cảnh báo sẽ khiến toàn bộ các cảng tại khu vực bị mất an toàn, nếu an ninh các cảng của Iran bị đe dọa.