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IMF-WB 2026: Nhận diện cơ hội và thách thức định hình tương lai kinh tế châu Á

Thứ Hai, 21:31, 12/10/2026
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VOV.VN - Ngày 12/10, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026, IMF đã ra mắt ấn phẩm “Định hình tương lai châu Á: Cơ hội và thách thức”.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva khẳng định vai trò ngày càng lớn của châu Á đối với kinh tế thế giới, đồng thời nhấn mạnh những xu hướng đang tái định hình tương lai của khu vực:

"Kể từ năm 1990, châu Á đã đóng góp gần 2/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu và riêng trong năm nay, con số này lên tới 68%. Kinh tế khu vực đang được tái định hình bởi những xu thế lớn, từ biến đổi nhân khẩu học, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, thay đổi trong thương mại và tài chính quốc tế đến quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta biết rằng châu Á sẽ tiếp tục thay đổi".

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Bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc IMF phát biểu tại lễ ra mắt ấn phẩm "Định hình tương lai châu Á: Cơ hội và thách thức”
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Các đại biểu tham dự buổi lễ ra mắt ấn phẩm "Định hình tương lai châu Á: Cơ hội và thách thức”

Theo báo cáo, các động lực tăng trưởng truyền thống của châu Á như đầu tư, thương mại và lợi thế dân số đang chịu tác động mạnh từ những biến động mới. Tuy nhiên, khu vực vẫn còn dư địa lớn để nâng cao năng suất thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo được đánh giá có thể giúp cải thiện năng suất, hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại các nền kinh tế già hóa, qua đó góp phần nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực.

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Ông Krishna Srinivasan, Giám đốc khu vực châu Á và Thái Bình Dương của IMF trình bày các nội dung trọng tâm của ấn phẩm

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo nhiều thách thức như già hóa dân số, nguy cơ gia tăng bất bình đẳng do AI và tự động hóa, xu hướng phân mảnh kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và chi phí chuyển đổi năng lượng.

IMF khuyến nghị các nền kinh tế châu Á đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng số và tăng cường hợp tác khu vực nhằm duy trì tăng trưởng mạnh, bao trùm và bền vững trong những thập niên tới.

PV/VOV-Bangkok
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