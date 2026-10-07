IMF cảnh báo rủi ro từ giá năng lượng, nợ công và làn sóng đầu tư AI

Phát biểu tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore trước thềm Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào tuần tới, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng, kinh tế thế giới đang chịu tác động đồng thời từ hai xu hướng trái ngược: cú sốc nguồn cung năng lượng do bất ổn địa chính trị và cú sốc nhu cầu từ sự bùng nổ của AI.

Hội nghị thường niên IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 12 - 18/10/2026.

Theo bà Kristalina Georgieva, tác động của hai yếu tố này diễn ra không đồng đều giữa các quốc gia và nhiều nền kinh tế vẫn chưa được hưởng lợi từ AI. Nhấn mạnh tiềm năng cũng như những rủi ro của công nghệ này, bà cho biết: “AI đã hiện diện và đang nhanh chóng trở thành một động lực quan trọng định hình vị thế của các quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu. Nghiên cứu của IMF cho thấy, nếu được triển khai đúng cách, AI có thể giúp tăng trưởng kinh tế thế giới tăng thêm tới 0,5 điểm phần trăm mỗi năm. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường lao động, an ninh mạng và ổn định tài chính”.

Cùng chia sẻ tại sự kiện, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam lưu ý, AI có thể làm thay đổi đáng kể cách thức phân bổ thu nhập giữa vốn và lao động, đồng thời cảnh báo các chính phủ không nên kỳ vọng tăng trưởng từ AI sẽ tự động giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ công.

Hội nghị thường niên IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC) ở Bangkok, Thái Lan, từ ngày 12 - 18/10/2026.

Bên cạnh làn sóng AI, IMF cũng cảnh báo nợ công toàn cầu hiện ở mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và có nguy cơ vượt 100% GDP trước năm 2030. Theo IMF, các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ, đang ghi nhận tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức rất cao, trong khi giá năng lượng tăng tiếp tục gây áp lực lên lạm phát, lãi suất và chi phí vay nợ.

IMF cho biết, các dự báo tăng trưởng mới sẽ cho thấy mức điều chỉnh giảm mạnh nhất thuộc về những nền kinh tế chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột, trong đó có Ukraine và một số quốc gia Vùng Vịnh. Trước những biến động hiện nay, IMF kêu gọi các chính phủ củng cố nền tảng tài khóa, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, tăng cường an ninh năng lượng và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.