Khẩn trương gỡ vướng mặt bằng, vật liệu, vốn cho Dự án Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 8906/VPCP-CN ngày 28/8/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai Nghị quyết số 220/2025/QH15 của Quốc hội liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM. Chỉ đạo này được đưa ra ngay sau Kết luận số 223/KL-UBTVQH16 ngày 27/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phối cảnh dự án đường Vành đai 4 TP.HCM. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp sắp tới, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM, UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh. Các cơ quan cần nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như ý kiến thẩm tra từ các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ thay mặt Chính phủ ký báo cáo gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Báo cáo phải rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung được nêu tại Thông báo số 223/KL-UBTVQH16, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ của thông tin và số liệu.

Quyết liệt gỡ vướng mặt bằng, chủ động nguồn vật liệu và vốn PPP

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì rà soát, cập nhật tiến độ toàn bộ Dự án. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ngoài ra, các bộ, ngành và địa phương phải chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, kịp thời xử lý các khó khăn về mỏ vật liệu, quyết không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về phương án tài chính, các cơ quan chức năng phải đánh giá chính xác khả năng huy động vốn theo phương thức đối tác công tư (PPP), làm rõ năng lực thu xếp tín dụng của nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. Trong trường hợp có dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư PPP, cần chủ động xây dựng phương án xử lý theo Nghị quyết số 220/2025/QH15, không để dây dằng kéo dài. Nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Rà soát, sửa đổi quy định bất cập trong đầu tư các dự án quan trọng quốc gia

Bên cạnh các nhiệm vụ ngắn hạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo tổ chức tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 và các dự án quan trọng quốc gia khác. Mục tiêu là đánh giá cụ thể cơ chế nào thực sự thúc đẩy, rút ngắn tiến độ, còn cơ chế nào vướng mắc, chưa đạt hiệu quả thực tế.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, các bộ, ngành sẽ thể chế hóa những cơ chế tích cực; đồng thời rà soát, sửa đổi những quy định còn bất cập nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn tới. Báo cáo tổng kết này phải gửi cấp có thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Đối với UBND TP.HCM, UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng giao trách nhiệm xử lý triệt để các tồn tại trên địa bàn, triển khai dự án thành phần đúng tiến độ, chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả và khai thác đồng bộ toàn tuyến; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.