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Khánh Hòa ra mắt nền tảng du lịch số, thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết 57

Thứ Bảy, 09:42, 18/07/2026
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VOV.VN - Tối 17/7, tại Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa chính thức ra mắt Nền ntảng du lịch số. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Tối 17/7, tại Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chính thức ra mắt nền tảng du lịch số Khánh Hòa tại địa chỉ dulichso.khanhhoa.gov.vn.

Nền tảng này được bắt tay xây dựng từ đầu năm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh trong quản lý, quảng bá và phát triển du lịch theo hướng hiện đại, thông minh.

khanh hoa ra mat nen tang du lich so, thuc day chuyen doi so theo nghi quyet 57 hinh anh 1
Các địa điểm du lịch nổi tiếng được số hóa để du khách dễ tiếp cận

Không chỉ là cổng thông tin du lịch, đây còn là hệ sinh thái dữ liệu số, tích hợp thông tin điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển, sự kiện và các dịch vụ du lịch trên cùng một nền tảng. Người dùng có thể xây dựng lộ trình tham quan thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Nền tảng cũng ứng dụng công nghệ thực tế ảo (3D) để số hóa các danh thắng, di tích, điểm du lịch tiêu biểu, giúp du khách có thể tham quan trực tuyến trước khi quyết định hành trình. Giai đoạn đầu, hơn 20 địa điểm nổi bật đã được số hóa, trong đó có Tháp Bà Pô Nagar, Viện Hải dương học, Hòn Chồng, Tháp Trầm Hương…cùng nhiều điểm du lịch, làng nghề và di sản văn hóa Chăm.

khanh hoa ra mat nen tang du lich so, thuc day chuyen doi so theo nghi quyet 57 hinh anh 2
Tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục cập nhật các điểm đến

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, nền tảng sẽ tiếp tục mở rộng dữ liệu, tiến tới số hóa toàn bộ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và phát triển tính năng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách. 

. “Chuyển đổi số trong ngành du lịch rất được chú trọng vì sẽ mang đến một cái sự trải nghiệm mới cho du khách ngay kể cả khi du khách chưa đi tới nơi đó. Du khách chỉ cần một cú chạm là có thể trải nghiệm được những cái điều đặc biệt, những cái giá trị rất riêng của vùng đất Khánh Hòa”, bà Thái Thị Lệ Hằng nói.

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Du lịch Khánh Hòa khởi sắc sau một năm hợp nhất

VOV.VN - Sau một năm hợp nhất, du lịch Khánh Hòa đang có những chuyển biến tích cực khi không gian phát triển được mở rộng, các điểm đến phía Nam tỉnh ngày càng thu hút du khách. Festival Biển Khánh Hòa 2026 góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, tạo động lực kết nối phát triển giữa các khu vực.

Thái Bình /VOV Tây Nguyên
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