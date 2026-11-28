Tháng 11 này, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa duy trì ổn định; nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản giữ vững, không xảy ra đầu cơ, găm hàng. Các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện gần 190 vụ vi phạm với hơn 180 đối tượng, chủ yếu là gian lận thương mại và thuế, cùng hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 36,2 tỷ đồng (riêng phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 22,7 tỷ đồng), đồng thời, khởi tố hình sự 1 vụ với 3 đối tượng vận chuyển trái phép thuốc lá điếu.

Quần áo, giày dép là những mặt hàng có nhiều vi phạm.

Công tác kiểm tra được triển khai đồng bộ ở các lĩnh vực mũi nhọn. Ngành Thuế kiểm tra gần 120 doanh nghiệp, thực hiện truy thu, thu hồi hoàn, thu tiền chậm nộp và xử phạt. Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ tang vật ước tính trị giá hơn 4,3 tỷ đồng, gồm hơn 32.500 con tôm hùm giống (trị giá hơn 1,2 tỷ đồng), gần 270 điện thoại di động (chủ yếu là iPhone đã qua sử dụng) cùng máy tính bảng (tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng) và hơn 47.200 bao thuốc lá.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa nhận định vi phạm trên thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng tinh vi khi đối tượng dùng nhà ở, chung cư làm kho chứa, chia nhỏ đơn hàng để né tránh kiểm soát. Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường và các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cơ sở ký cam kết chấp hành pháp luật.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra thị trường.

Hướng tới cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kiểm tra trọng tâm tại các tuyến, địa bàn, kho bãi lớn, cảng biển, sân bay và trên thương mại điện tử; đồng thời công khai đường dây nóng, siết chặt kỷ cương để giữ thị trường lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng.