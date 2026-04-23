Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Thứ Năm, 10:50, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc, chậm tiến độ, cần sớm được tháo gỡ.

 

Một trong những dự án lớn đang được chuẩn bị triển khai là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua tỉnh Khánh Hòa với chiều dài gần 192 km, đi qua 25 xã và 4 phường. Để phục vụ giải phóng mặt bằng, tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí 31 khu tái định cư, gồm 13 khu hiện hữu và 18 khu xây dựng mới hoặc mở rộng. Tổng kinh phí xây dựng các khu tái định cư hơn 1.700 tỷ đồng, với diện tích khoảng 100 ha, dự kiến bố trí khoảng 2.200 lô đất.

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án hạ tầng cần giải phóng mặt bằng

Tuy nhiên, việc triển khai các bước chuẩn bị đang gặp nhiều khó khăn. Đến nay, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Khánh Hòa chưa được xác định cụ thể ranh giới và mốc giới ngoài thực địa cũng chưa được bàn giao.

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc này khiến địa phương gặp nhiều lúng túng trong quản lý, triển khai dự án.

“Đối với mặt bằng tuyến chính, hiện nay nhiều đoạn chưa có mốc cụ thể để bàn giao trên thực địa. Sau khi Bộ Xây dựng bàn giao mốc chính thức ngoài thực địa, chúng tôi sẽ rà soát, chỉnh lý và hoàn tất các thủ tục pháp lý tiếp theo, bảo đảm tiến độ chung của dự án”, ông Phú nói.

Khu vực triển khai Nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Cùng với dự án đường sắt tốc độ cao, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có nhiều dự án cần thực hiện giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn vướng mắc về trình tự thủ tục, các bước triển khai dự án. Trong khi đó, lực lượng cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này tại cơ sở hiện không đáp ứng đủ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang giải phóng mặt bằng gần 100 dự án, nhân sự hiện nay rất thiếu.

“Hiện nay khối lượng công việc dồn vào cùng một thời điểm rất lớn. Trung tâm phải làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, thậm chí làm cả buổi tối để phục vụ người dân và đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án. Việc tuyển dụng nhân lực cũng không thể làm trong ngày một ngày hai”. ông Tuấn nói.

Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án ở Khánh Hoà chậm trễ còn so nguyên nhân sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa đồng bộ. Việc bàn giao cọc mốc, đo đạc, kiểm đếm và kiểm kê tài sản giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất ở một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại khu vực miền núi, việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực

 

Thi công tuyến đường liên vùng miền núi tỉnh Khánh Hòa

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tỉnh Khánh Hòa đã điều động 78 công chức cấp tỉnh về hỗ trợ các xã, phường; đồng thời cho phép địa phương sử dụng kinh phí để ký hợp đồng chuyên môn với các đơn vị sự nghiệp công lập khi thiếu nhân sự thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tiến độ hàng tuần, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng đơn vị.

“Ngoài các tiêu chí về dân số và diện tích, hiện nay còn bổ sung thêm tiêu chí về tăng trưởng kinh tế. Địa phương nào có dự án động lực thì cũng cần được xem xét bổ sung biên chế phù hợp. Đồng thời, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan liên quan và địa phương phải được tổ chức bài bản hơn, không thể làm theo kiểu ‘quyền anh, quyền tôi’. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị”, ông Lâm Đông nói.

Khi nhiều dự án lớn được triển khai đồng thời, giải phóng mặt bằng trở thành khâu quyết định tiến độ. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn về mốc giới, nhân lực và cơ chế phối hợp được xem là yếu tố quan trọng để Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong thời gian tới.

VOV.VN - Năm 2026, Khánh Hòa dự kiến thu khoảng 16.178 tỷ đồng từ đất tại hơn 20 dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình xác định giá đất đang gặp nhiều khó khăn do việc rà soát quy hoạch phức tạp và thiếu đơn vị tư vấn tham gia.

VOV.VN - Năm 2026, Khánh Hòa dự kiến thu khoảng 16.178 tỷ đồng từ đất tại hơn 20 dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình xác định giá đất đang gặp nhiều khó khăn do việc rà soát quy hoạch phức tạp và thiếu đơn vị tư vấn tham gia.

VOV.VN - UBND xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Định.

VOV.VN - UBND xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Định.

