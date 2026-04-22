Công an điều tra việc khai thác đất trái phép gần đường điện cao thế ở Khánh Hòa

Thứ Tư, 18:05, 22/04/2026
VOV.VN - Liên quan đến việc một quả đồi gần trụ điện cao thế tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa bị đào xới, làm biến dạng địa hình nghi để khai thác đất trái phép. Cơ quan chức năng đang đo đạc hiện trạng, xác định khối lượng đất đã bị vận chuyển để xử lý theo quy định.

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng đào xúc, vận chuyển đất tại xã Diên Lạc, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ quy mô vi phạm và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Lực lượng chức năng đang làm rõ các sai phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND xã Diên Lạc kiểm tra thực địa tại khu vực thôn Bình Khánh, nơi bị phản ánh có hoạt động đào đất làm biến dạng một quả đồi. Kết quả cho thấy khu vực đồi thấp đã bị đào, xúc làm thay đổi đáng kể địa hình tự nhiên, hạ thấp cao độ so với trước. Diện tích bị tác động nằm trên hai thửa đất số 80 và 423, đều là đất trồng cây lâu năm do ông Lê Ngọc Thạch đứng tên sử dụng.

Gần khu đất, đã mở đường, lắp đặt điện chiếu sáng.

Tại khu vực đỉnh đồi gần nơi bị đào xới có hai trụ điện nằm trong hành lang an toàn lưới điện 110 kV. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hiện trường không còn hoạt động thi công, không có máy móc hay phương tiện khai thác.

Trước đó, ngày 1/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện 2 xe đào cùng khoảng 6 xe tải ben đang vận chuyển đất ra khỏi khu vực. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động, giữ nguyên hiện trạng để phục vụ điều tra.

Việc đào bới đất diễn ra gần với đường dây cao thế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc đào xúc làm biến dạng địa hình có dấu hiệu “hủy hoại đất” theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, đồng thời khu vực này chưa được cấp phép khai thác khoáng sản nên việc vận chuyển đất ra ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực khoáng sản.

Liên quan nghi vấn phân lô bán nền, cơ quan chức năng cho biết chưa phát hiện việc phân lô trái phép tại hai thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu đất đai, tại thửa đất số 84 gần khu vực này, diện tích gần 3.500m² đã được cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Hữu Huy vào tháng 2/2026, sau đó tách thành 24 thửa nhỏ và được cấp giấy chứng nhận vào cuối tháng 3/2026.

Khu đất bị đào bới biến dạng, đất đá đã bị đưa ra ngoài

UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn của UBND xã Diên Lạc. Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, xác định quy mô vi phạm và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: khai thác khoáng sản trái phép phân lô bán nền uy hiếp đường điện cao thế
Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra việc khai thác đất trái phép ảnh hưởng điện cao thế
Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra việc khai thác đất trái phép ảnh hưởng điện cao thế

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh vụ việc.

Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra việc khai thác đất trái phép ảnh hưởng điện cao thế

Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra việc khai thác đất trái phép ảnh hưởng điện cao thế

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh vụ việc.

Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh
Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trong quá trình hoạt động, lực lượng chức năng xác định, giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam đã khai thác vượt phạm vi được phép khoảng 0,8 héc ta, với khối lượng đất khai thác trái phép khoảng 30.000 m³.

Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trong quá trình hoạt động, lực lượng chức năng xác định, giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam đã khai thác vượt phạm vi được phép khoảng 0,8 héc ta, với khối lượng đất khai thác trái phép khoảng 30.000 m³.

Phú Thọ xem xét trách nhiệm chủ tịch xã nếu để xảy ra khai thác đất trái phép
Phú Thọ xem xét trách nhiệm chủ tịch xã nếu để xảy ra khai thác đất trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động san gạt, hạ cốt nền trên đất ở, đất nông nghiệp; kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời xem xét trách nhiệm chủ tịch UBND xã, phường nếu để xảy ra vi phạm.

Phú Thọ xem xét trách nhiệm chủ tịch xã nếu để xảy ra khai thác đất trái phép

Phú Thọ xem xét trách nhiệm chủ tịch xã nếu để xảy ra khai thác đất trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động san gạt, hạ cốt nền trên đất ở, đất nông nghiệp; kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời xem xét trách nhiệm chủ tịch UBND xã, phường nếu để xảy ra vi phạm.

Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô
Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Sông Lô và phường Xuân Hòa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô

Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Sông Lô và phường Xuân Hòa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

