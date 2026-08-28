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Khép lại 16 năm quy hoạch "treo” cho dự án Khu đô thị công viên Đồng Xoài

Thứ Sáu, 21:11, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, UBND thành phố Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang tổ chức lễ khởi công giai đoạn 1 và 2 Dự án Khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài tại phường Bình Phước.

Dự án Khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài có tổng diện tích khoảng 50 ha, được phân kỳ thành các giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 và 2 tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư.

Theo quy hoạch, dự án bố trí 18.350 m² đất tái định cư, 32.600 m² đất hỗ trợ và khoảng 600 lô đất ở với hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ các hộ dân thuộc diện di dời.

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Khu đất bị bỏ hoang suốt 16 năm 

Việc ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư ngay từ những giai đoạn đầu là cách chủ đầu tư thực hiện định hướng “Hạ tầng đi trước, an sinh theo sau”.

Sau hai giai đoạn đầu, dự án sẽ tiếp tục phát triển các phân khu chức năng gồm: công viên trung tâm, các khu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.

Trong đó, dự án dành 34.780 m² đất để xây dựng 139.300 m² sàn nhà ở xã hội. Các căn nhà ở xã hội được phát triển với chất lượng tương đương nhà ở thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư, nâng cao chất lượng sống cho cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn.

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Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng TP. Đồng Nai đánh giá, khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành một không gian đô thị đồng bộ, hiện đại, kết nối hài hòa với khu vực hiện hữu, gắn phát triển đô thị với không gian xanh và các tiện ích cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị, chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Chính quyền địa phương cần tiếp tục xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng.

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Lễ khởi công  

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từng phản ánh, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 11/2010 với tên gọi ban đầu là Công viên văn hóa Đồng Xoài.

Do nguồn ngân sách thời bấy giờ gặp khó khăn, tỉnh Bình Phước cũ đã chuyển đổi mô hình từ đầu tư công sang xã hội hóa nhằm giảm áp lực ngân sách. Đến năm 2018, Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án.

Dù mang theo nhiều kỳ vọng, suốt thời gian dài dự án rơi vào trạng thái "giậm chân tại chỗ" do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc dự án chính thức được khởi công không chỉ giải tỏa nỗi trăn trở kéo dài 16 năm qua của người dân mà còn kỳ vọng tạo đà bứt phá cho hạ tầng đô thị địa phương.

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Tái khởi động dự án Công viên trung tâm Đồng Xoài sau 16 năm "treo"

VOV.VN - Sau nhiều năm rơi vào trạng thái "đóng băng" vì vướng mặt bằng, dự án Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài (phường Bình Phước, TP. Đồng Nai) đã chính thức chuyển mình. Sự đồng thuận, nhường đất vì dòng chảy phát triển chung của người dân đang trở thành "chìa khóa" mở ra diện mạo mới cho đô thị.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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