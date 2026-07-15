Lào Cai thu hồi dự án "treo", dọn quỹ đất đón dòng vốn chất lượng cao

Thay vì chạy theo số lượng, tỉnh Lào Cai đang siết chặt kỷ cương quản lý đầu tư và đất đai. Cụ thể, cơ quan chức năng vừa kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động 7 dự án; đồng thời rà soát xử lý 56 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Việc làm này nhằm giải phóng nguồn lực, tạo dư địa đón các dòng vốn công nghệ cao, xanh và bền vững. Đồng thời, tỉnh chính thức công bố danh mục 431 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 để doanh nghiệp chủ động tiếp cận.

Theo số liệu từ Sở Tài chính, dòng vốn mới vào Lào Cai đang hướng thẳng vào khu vực sản xuất và công nghiệp chế biến sâu. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh chấp thuận chủ trương cho 13 dự án mới với tổng vốn hơn 5.600 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Lào Cai duy trì hơn 1.440 dự án hiệu lực, với quy mô vốn gần 300.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Phú Xuân mới được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 3.200 tỷ đồng

Không chỉ chuẩn bị mặt bằng sạch, tỉnh đang quyết liệt cải cách hành chính. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định, chính quyền cam kết đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án.

Theo ông Cường: "Thời gian qua, tỉnh luôn duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistic, cửa khẩu. Với phương châm “doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”, Lào Cai cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội, triển khai dự án đến quá trình sản xuất cũng như các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp".

Hiện Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, nâng cấp hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu... sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để trở thành bến đỗ an toàn của các nhà đầu tư chiến lược.