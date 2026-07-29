Khi cây chè Thái Nguyên được “bồi bổ” bằng trứng gà



Anh Vũ Thành Thơm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Chè sạch Đạt Phát là một trong những người đầu tiên áp dụng mô hình "cho chè ăn trứng gà" tại xã Vô Tranh. Anh Thơm cho biết, xuất phát từ niềm đam mê với cây chè và quá trình tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi, anh quyết định thử nghiệm phương pháp này trên hơn 100 gốc chè vào năm 2023. Ban đầu, mỗi gốc được bón khoảng 2 quả trứng gà. Sau thời gian theo dõi, HTX tiếp tục mở rộng diện tích áp dụng. Hiện khoảng 5 ha chè của HTX đều được chăm sóc theo cách này, mỗi năm thực hiện khoảng ba đợt, với lượng ba đến bốn quả trứng cho mỗi gốc.

“Đầu tiên năm 2023 thì mình cũng thí điểm cho "chè ăn trứng". Sau quá trình theo dõi, mình thấy hiệu quả rất tốt. Búp chè phát triển đẹp hơn, nước trà có vị ngon và đậm hơn. Ban đầu chỉ dám bón khoảng hai quả mỗi gốc, nhưng khi thấy hiệu quả rõ rệt thì hiện nay mỗi lần bón khoảng ba đến bốn quả một gốc, mỗi năm thực hiện khoảng ba lần...", anh Vũ Thành Thơm chia sẻ.

Dùng trứng để "bồi bổ" dinh dưỡng cho cây chè tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên

Nguồn nguyên liệu HTX sử dụng đều là trứng gà hết hạn sử dụng được thu mua từ các doanh nghiệp với giá khoảng 500 đồng mỗi quả. Sau khi được xử lý đúng kỹ thuật, trứng được kết hợp với phân hữu cơ để bổ sung dinh dưỡng cho đất. Trung bình mỗi đợt chăm sóc, HTX sử dụng từ 50.000 đến 100.000 quả trứng. Theo những người làm chè, đây chỉ là giải pháp bổ sung trong quá trình canh tác, không thay thế các quy trình chăm sóc truyền thống. Qua thực tế sản xuất, họ nhận thấy cây chè sinh trưởng tốt hơn, búp phát triển đồng đều hơn và chất lượng chè sau chế biến cũng có sự khác biệt.

“Gia đình chúng tôi chủ yếu vẫn bón các loại phân hữu cơ. Ngoài ra thì bổ sung thêm trứng gà. Mỗi gốc chè bón khoảng bốn quả trứng. Sau khi thu hoạch, chế biến thành phẩm thì tôi thấy có hiệu quả, chất lượng chè có khác, nước chè đậm hơn so với những diện tích không bón trứng...", bà Nguyễn Thị Hà, xóm Phú Hòa, một trong những hộ áp dụng cách làm này tại xã Vô Tranh cho hay.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Vô Tranh, Tức Tranh, Cổ Lũng và Phú Đô, xã Vô Tranh hiện có khoảng 2.600 ha chè, là vùng chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là vùng nguyên liệu quan trọng để địa phương phát triển sản xuất theo hướng an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện khoảng 80% diện tích chè trên địa bàn đã được đầu tư hệ thống tưới tự động và bán tự động. Cùng với việc mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, nhiều hợp tác xã và hộ dân chủ động ứng dụng những giải pháp chăm sóc mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng chè.

Vô Tranh là xã có diện tích chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên

Theo UBND xã Vô Tranh, địa phương khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá và hoàn thiện quy trình đối với những mô hình phù hợp trước khi nhân rộng.

“Trọng tâm của xã là đưa sản phẩm chè Vô Tranh trở thành một trong n hững thương hiệu lớn của tỉnh và của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 173 ha chè được cấp mã số vùng trồng. Đây là điều kiện thuận lợi để khẳng định nguồn gốc xuất xứ, nâng cao giá trị sản phẩm và đưa chè Vô Tranh đến với đông đảo người tiêu dùng...", ông Hoàng Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh cho biết.

Những quả trứng hết hạn sử dụng được HTX Chè Đạt Phát, xã Vô Tranh sử dụng bón cho cây chè

Có thể hiệu quả của mô hình vẫn cần tiếp tục được đánh giá thêm dưới góc độ khoa học. Nhưng từ thực tiễn sản xuất, những thử nghiệm ấy cho thấy người trồng chè Vô Tranh không ngừng đổi mới cách làm để tạo ra những búp chè chất lượng hơn, an toàn hơn và có giá trị cao hơn. Chính những sáng tạo bắt đầu từ mỗi gốc chè đang góp phần làm nên sức sống mới cho vùng chè lớn nhất Thái Nguyên hôm nay.