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Thái Nguyên kỳ vọng bứt phá du lịch từ liên kết vùng

Thứ Hai, 10:10, 20/07/2026
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VOV.VN - Du lịch Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với lượng khách và doanh thu cùng tăng cao. Không gian phát triển mới sau sáp nhập cũng mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm liên vùng, trong đó du lịch về nguồn được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn.


Liên kết vùng để nâng giá trị du lịch

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đón hơn 5,25 triệu lượt khách, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng 59,6%. Các điểm đến như hồ Núi Cốc, Khu du lịch quốc gia Ba Bể, Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn đều ghi nhận lượng khách tăng, nhất là vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ.

Điểm đáng chú ý là sức hút của loại hình du lịch về nguồn. Từ đầu năm đến nay, hai Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn đã đón gần 1.000 đoàn, với khoảng 40.000 lượt khách đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích Đồi Pụ Đồn và tham quan các điểm di tích lịch sử.

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Du lịch trải nghiệm thu hút du khách đến với Thái Nguyên

Việc hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Kạn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch địa phương. Trong đó, tuyến kết nối ATK Định Hóa với ATK Chợ Đồn có thể hình thành một chuỗi sản phẩm về nguồn tương đối hoàn chỉnh, gắn lịch sử cách mạng với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa. Nếu được tổ chức tốt, đây không chỉ là cách đa dạng hóa sản phẩm mà còn giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. 

Bà Triệu Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, cho biết: “Khi đã sáp nhập Bắc Kạn và Thái Nguyên, tiềm năng du lịch sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Hai địa phương đều có nhiều tiềm năng, khi kết nối sẽ tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng phong phú, hấp dẫn. Điều đó không chỉ giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm mà còn góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của tỉnh mới, tạo động lực để du lịch phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, để các lợi thế mới thực sự chuyển thành sản phẩm có sức cạnh tranh, Thái Nguyên vẫn cần tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các điểm đến và xây dựng những sản phẩm đặc trưng theo từng khu vực. Nhiều điểm di tích tại ATK Chợ Đồn hiện chưa được đầu tư, khai thác tương xứng với giá trị lịch sử; trong khi dịch vụ trải nghiệm, lưu trú và giới thiệu văn hóa địa phương vẫn còn thiếu tính liên kết.

Vì vậy, liên kết vùng không chỉ dừng ở việc nối các điểm đến trên bản đồ, mà cần được cụ thể hóa bằng tuyến du lịch, lịch trình, dịch vụ và cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các địa phương, đơn vị lữ hành và cộng đồng dân cư. Đây là điều kiện quan trọng để dòng khách tăng về số lượng đồng thời tạo thêm giá trị cho kinh tế địa phương.

Với đà tăng trưởng hiện nay và không gian phát triển rộng hơn, du lịch Thái Nguyên có thêm cơ hội bứt phá trong những tháng cuối năm. Dư địa lớn nhất nằm ở khả năng kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên thành những sản phẩm đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều hơn.

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Thái Nguyên: Phấn đấu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và chuẩn bị các điều kiện để đưa Thái Nguyên sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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