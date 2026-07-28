Thủ phủ na Thái Nguyên vào mùa quả sớm

Với gần 200 gốc na đang cho thu hoạch, những ngày này, gia đình bà Lương Thị Hoa, xóm La Đồng gần như làm việc từ sáng đến tối. Na chín đến đâu được hái, phân loại rồi chuyển ngay cho thương lái đến đó. Giá bán đầu vụ duy trì ổn định giúp gia đình thêm kỳ vọng về một vụ mùa tiếp tục được mùa, được giá.

“Hái xong thì mình chở ra chợ bán cho thương lái. Chủ yếu sáng với chiều, cứ na chín là lại đi hái, rồi mang đi bán. Giá năm nay cũng tương đối ổn định như mọi năm, đầu vụ vẫn giữ được giá nên bà con cũng phấn khởi”, bà Hoa cho biết.

Những quả na sớm được bán với giá 60.000đ/kg

Hiện cây na được trồng tập trung tại các xóm Hiên Minh, La Đồng, Lai Thành… với tổng diện tích khoảng 320 ha. Từ nhiều năm nay, đây là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân trong vùng. Không phải ngẫu nhiên La Hiên được biết đến là “thủ phủ na” của Thái Nguyên. Phần lớn diện tích na được trồng trên các sườn núi đá và đất ven rừng có tầng mùn dày. Điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt ấy tạo nên những quả na có cùi dày, ít hạt, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng, trở thành lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Ngay từ những ngày đầu vụ, dọc Quốc lộ 1B qua xã La Hiên đã tấp nập người mua, người bán. Xe của thương lái liên tục vào tận vườn thu mua, không khí giao dịch diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Giá na đầu vụ dao động khoảng 60 nghìn đồng mỗi ki-lô-gam, giúp người trồng thêm phấn khởi sau gần một năm chăm sóc. Là người vừa trồng na vừa thu mua sản phẩm của bà con trong vùng, anh Lê Văn Huy, xóm Hiên Minh cho biết, chất lượng na năm nay đồng đều, quả đẹp nên ngay từ đầu vụ đã được thị trường đón nhận.

Toàn xã La Hiện hiện có khoáng 320ha cây na, được mệnh danh là "thủ phủ na" của Thái Nguyên

“Đầu mùa chúng tôi thu mua với giá khoảng 60 nghìn đồng một cân. Bà con đã bỏ rất nhiều công chăm sóc để có được những quả na đẹp, nên khi thu mua được giá cao thì ai cũng rất phấn khởi và yên tâm sản xuất”, anh Huy nói.

Không chỉ thương lái, nhiều người tiêu dùng cũng chọn đến tận vùng na để mua sản phẩm.

Chị Đỗ Thị Hương, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Năm nào đến mùa na là tôi cũng tranh thủ ghé La Hiên mua vài chục cân mang về cho gia đình và biếu người thân. Na ở đây ăn rất ngon, quả to, cùi dày, ngọt thơm mà hạt lại ít. Ăn quen rồi nên cứ đến mùa là nhớ.”

Na sớm được bày bán ven quốc lộ 1B, đoạn qua xã La Hiên

Nhờ chất lượng được khẳng định qua nhiều năm, cứ đến mùa thu hoạch, thương lái từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành khác tìm đến tận vườn thu mua, thậm chí đặt cọc cả vườn ngay từ khi quả còn non. Hiện quả na La Hiên đã được công nhận sản phẩm OCOP. Cùng với việc giữ vững chất lượng đặc sản, địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân mở rộng diện tích phù hợp, chuyển giao kỹ thuật, phát triển na rải vụ và na trái vụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

“Chúng tôi xác định cây na là cây trồng mũi nhọn của địa phương vì đây là một trong những cây mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Hiện xã đang xây dựng đề án phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp có thế mạnh, trong đó tập trung hỗ trợ mở rộng diện tích, hỗ trợ phân bón, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển na rải vụ, na trái vụ và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nhằm giúp bà con tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Phạm Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã La Hiên cho biết.

Từ những triền núi đá của La Hiên, cây na đã trở thành một trong những nông sản đặc trưng của Thái Nguyên và là cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Với định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường, na La Hiên đang tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu nông sản của vùng trung du, miền núi phía Bắc.