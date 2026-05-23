中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên

Thứ Bảy, 08:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững.

Kiên định với mục tiêu sản xuất chè sạch, ngay từ khi thành lập, HTX (Hợp tác xã) chè sạch Tuyết Thơm tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp, cả 7 thành viên hợp tác xã và toàn bộ 23 hộ liên kết đã tận dụng những nguyên liệu sẵn có như tỏi, ớt, cám gạo, rượu trắng… để ủ thành chế phẩm vi sinh và dung dịch sinh học thảo mộc phục vụ chăm sóc cây chè.

Cùng với việc cải tạo đất bằng phân hữu cơ, cách làm này giúp cây chè sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và bảo đảm chất lượng búp chè.

xanh hoa vung che, nang tam thuong hieu tra thai nguyen hinh anh 1
Canh tác hữu cơ góp phần giúp những đồi chè phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm

Bà Phạm Thị Thơm – Giám đốc HTX chè sạch Tuyết Thơm, cho biết, nhờ cách làm này, các diện tích chè luôn phát triển tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 465 tạ/ha, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. 

“HTX yêu cầu việc phun chăm sóc chè phải đúng thời điểm, đảm bảo thời gian cách ly theo quy định. Các loại chế phẩm sử dụng đều nằm trong danh mục đạt tiêu chuẩn và được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào sử dụng. Khi chuyển sang sản xuất hữu cơ, chất chè có vị đậm hậu hơn, chát nhẹ và lưu hương lâu hơn nên ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Trong thời gian tới, HTX mong muốn mở rộng thêm vùng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu của thị trường" - bà Thơm chia sẻ.

Trên vùng chè đặc sản Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều HTX và tổ hợp tác sản xuất chè cũng đang từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Việc thay đổi phương thức canh tác không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc HTX chè Trung du Tân Cương, xã Tân Cương cho biết: “Hiện nay, khi chuyển sang sản xuất hữu cơ, điều dễ nhận thấy nhất là nguồn đất đã được cải tạo rõ rệt, hệ vi sinh vật trong đất phát triển tốt hơn. Môi trường sản xuất của người làm chè cũng trở nên trong lành hơn. Đặc biệt, sản phẩm chè thành phẩm đưa tới người tiêu dùng được đảm bảo an toàn.

Chính vì vậy, HTX chè Trung du Tân Cương cũng như nhiều đơn vị khác hiện nay đang chuyển dần sang sản xuất theo tiêu chuẩn chè hữu cơ của Việt Nam".

xanh hoa vung che, nang tam thuong hieu tra thai nguyen hinh anh 2
Những búp chè hữu cơ sau thu hái được chế biến cẩn thận để bảo đảm chất lượng thành phẩm.

Nhằm phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, vừa qua, Công ty Cổ phần Chè Quân Chu đã triển khai dự án Khu tổ hợp Nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu chè hữu cơ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, quy hoạch vùng nguyên liệu chè hữu cơ tập trung khoảng 300 ha; đồng thời ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc đến xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Ông Vũ Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Quân Chu, xã Quân Chu cho biết: "Dự án hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất chè theo tiêu chuẩn xanh, bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát huy văn hóa trà Thái Nguyên.

Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng khâu cải tạo và xử lý đất trước khi đưa vào sản xuất. Trước đây, đất tại khu vực này được sử dụng để trồng nhiều loại cây khác nhau với các loại phân bón chưa nằm trong danh mục tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU). Vì vậy, chúng tôi phải dành nhiều thời gian để cách ly và cải tạo đất. Có những vùng đất phải mất từ 18 đến 24 tháng mới đủ điều kiện để cải tạo và trồng chè theo tiêu chuẩn hữu cơ".

xanh hoa vung che, nang tam thuong hieu tra thai nguyen hinh anh 3
Những đồi chè xanh mướt không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách

Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay, xã Quân Chu có trên 500 ha chè. Với định hướng phát triển vùng chè theo hướng sạch, an toàn và bền vững, địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển sản xuất chè hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

“Địa phương rất kỳ vọng vào dự án chè hữu cơ được triển khai trên địa bàn, đặc biệt là định hướng sản xuất đảm bảo an toàn môi trường. Chúng tôi mong muốn dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời khôi phục lại tiềm năng của vùng chè, phát huy giá trị truyền thống trước đây của Nhà máy chè Nông trường Quân Chu để tạo động lực phát triển trong thời gian tới” - ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu bày tỏ.

Với hơn 24.000 ha chè, sản lượng khoảng 280.000 tấn mỗi năm và hơn 200 sản phẩm OCOP từ chè, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ chè của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng; 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% diện tích được cấp mã số vùng trồng và 100% cơ sở chế biến, kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chè Thái Nguyên phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Mặc dù các sản phẩm chè hữu cơ ngày càng khẳng định được chất lượng và chỗ đứng trên thị trường, tuy nhiên để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu, việc đạt chứng nhận OCOP có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với chất lượng sản phẩm mà còn góp phần nâng cao uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

xanh hoa vung che, nang tam thuong hieu tra thai nguyen hinh anh 4
Sản xuất theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của chè Thái Nguyên

Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm OCOP đã luôn được ngành chức năng chú trọng triển khai thường xuyên hằng năm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm sau khi được công nhận.

Theo ông Hải: “Đối với các sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP, chúng tôi thường xuyên tổ chức công tác hậu kiểm hằng năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngành tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức nhằm đảm bảo các sản phẩm duy trì chất lượng, đáp ứng đúng các tiêu chí đã được công nhận".

Từ những vùng chè truyền thống đến các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, mô hình chè hữu cơ đang mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chè Thái Nguyên. Dù quá trình chuyển đổi đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí và sự thay đổi trong phương thức canh tác, đây được xem là bước đi cần thiết để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Với chất lượng ngày càng được khẳng định cùng các tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn, chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội chinh phục những thị trường khó tính, góp phần đưa thương hiệu trà của địa phương vươn xa hơn trên bản đồ chè thế giới.

Công Luận-Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
Tag: Chè hữu cơ sản xuất xanh vùng chè Thái Nguyên thương hiệu trà Thái Nguyên sản phẩm OCOP trà Thái Nguyên thái nguyên đặc sản thái nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn
TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn

VOV.VN - Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn và các giải pháp quản trị ESG ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn.

TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn

TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn

VOV.VN - Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn và các giải pháp quản trị ESG ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn.

Đưa công nghệ số lên nương chè
Đưa công nghệ số lên nương chè

VOV.VN - Xã Vô Tranh là vùng chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên với diện tích hơn 2.000 ha. Thời gian qua, chính quyền và người dân địa phương đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, từng bước chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu chè theo hướng bền vững

Đưa công nghệ số lên nương chè

Đưa công nghệ số lên nương chè

VOV.VN - Xã Vô Tranh là vùng chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên với diện tích hơn 2.000 ha. Thời gian qua, chính quyền và người dân địa phương đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, từng bước chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu chè theo hướng bền vững

Chuyển đổi số nông nghiệp: Bắt đầu từ người nông dân gỡ nút thắt từ thị trường
Chuyển đổi số nông nghiệp: Bắt đầu từ người nông dân gỡ nút thắt từ thị trường

VOV.VN - Từ đồng ruộng đến trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở máy móc hay phần mềm, mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chuyển đổi số nông nghiệp: Bắt đầu từ người nông dân gỡ nút thắt từ thị trường

Chuyển đổi số nông nghiệp: Bắt đầu từ người nông dân gỡ nút thắt từ thị trường

VOV.VN - Từ đồng ruộng đến trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở máy móc hay phần mềm, mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Khởi công Khu đô thị Nam Tiến 2 hơn 4.200 tỷ đồng tại Thái Nguyên
Khởi công Khu đô thị Nam Tiến 2 hơn 4.200 tỷ đồng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 có tổng vốn đầu tư hơn 4.253 tỷ đồng vừa được khởi công tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, góp phần mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh.

Khởi công Khu đô thị Nam Tiến 2 hơn 4.200 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Khởi công Khu đô thị Nam Tiến 2 hơn 4.200 tỷ đồng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 có tổng vốn đầu tư hơn 4.253 tỷ đồng vừa được khởi công tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, góp phần mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh.

Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước
Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.

Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp