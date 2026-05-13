Khi xã, phường thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công

Đến hết ngày 15/4, số vốn đầu tư công đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, 10 xã, phường trên địa bàn tỉnh được giao làm chủ đầu tư 123 nhiệm vụ, dự án. Trong đó, xã Đồng Đăng là địa phương được giao nhiều dự án nhất với 49 công trình, gồm nhiều dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cấp nước sinh hoạt và xây dựng thiết chế văn hóa. Tuy nhiên trong quý I, xã Đồng Đăng vẫn chưa phát sinh khối lượng giải ngân do phải thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện các thủ tục chuyển tiếp dự án sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng cho biết: “Qua quá trình triển khai, chúng tôi cũng khẳng định đối với nhiệm vụ đầu tư công, trong 6 tháng đầu năm phấn đấu sẽ giải ngân theo nguồn vốn được giao, tiến độ hiện tại đạt khoảng 30% khối lượng. Còn đối với những dự án do xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có ý kiến của HĐND xã, có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện việc ứng, thanh toán theo quy định".

Xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (giai đoạn 2)

Ngay trong quý I, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều công trình trọng điểm như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, Khu liên hợp thể thao tỉnh hay Dự án đường Lý Thái Tổ và khu tái định cư... Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến hết quý I đạt hơn 607 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân.

Tại Dự án mở rộng tuyến đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng cửa khẩu Tân Thanh, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Văn Nhưỡng, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang cho biết: “Nhà thầu cam kết thực hiện thời gian thi công sẽ rút ngắn hơn so với tiến độ hợp đồng. Chúng tôi ký hợp đồng vào tháng 10/2025, thời điểm đó chưa bàn giao mặt bằng nên chưa thể triển khai, nhưng chúng tôi đã huy động nhân công vì biết sang năm 2026 sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã nuôi và giữ quân từ thời điểm đó đến tháng 3/2026, tức là sau 5 tháng, do vậy trên công trường hiện tại khoảng hơn 100 người cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Như dự án này thì công tác chuẩn bị chiếm thời gian tương đối lớn, khi mà triển khai thực hiện thì thi công đồng bộ. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ đáp ứng theo tiến độ giải ngân của hợp đồng, dự kiến đến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sẽ giải ngân lần thứ nhất, ước lượng hiện tại trên toàn bộ giá trị đã thi công khoảng 10%”.

Tại Dự án mở rộng tuyến đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng cửa khẩu Tân Thanh thời điểm này, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công

Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý I năm nay. Năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 138 dự án với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh.

Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Chúng tôi yêu cầu lập kết hoạch chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, định kỳ các phòng chuyên môn đều báo cáo tiến độ thi công, giải ngân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với giải ngân đầu tư công, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị. Đồng thời bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng với các địa phương, Trung tâm quỹ đất để thực hiện GPMB, xác định đây không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan đơn vị nào mà phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để giải quyết hài hòa lợi ích của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án".

Tỉnh Lạng Sơn quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và UBND các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Cùng với đó là đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.